Liberação do CONSIGNADO do Bolsa Família; quando?

Consignado do Bolsa Família – O Bolsa Família, um dos principais programas sociais do Brasil, tornou-se o epicentro de uma batalha judicial e política recente. A disputa se acirrou com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de reativar a possibilidade de empréstimo consignado para os beneficiários do programa, uma medida que o Governo Federal vê com grande preocupação. O caso está gerando um intenso debate sobre os riscos de endividamento dessas famílias e o verdadeiro objetivo do programa.

O programa do Bolsa Família

Criado em 2003, durante o primeiro mandato do então Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Bolsa Família tem a missão de combater a pobreza e fomentar a inclusão social de famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. A iniciativa vem passando por diversas mudanças ao longo dos anos, mas sempre com o foco na melhoria das condições de vida dessas famílias.

A polêmica ganhou força com a Lei n° 14.601, que reestruturou o Bolsa Família após uma gestão anterior na qual ele foi renomeado para Auxílio Brasil. Essa legislação revogou o Decreto n° 11.170, de agosto de 2022, que autorizava o acesso a empréstimos consignados para beneficiários de programas sociais. No entanto, a Suprema Corte decidiu pela reativação da modalidade de crédito. Os ministros argumentam que a oferta de empréstimos consignados a essa parcela da população é uma espécie de “direito Constitucional”, deixando assim a decisão final para as instituições financeiras.

Do outro lado da mesa está o Governo Federal, representado pelo ministro Wellington Dias, à frente do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Para ele, é imperativo preservar o valor dos benefícios, que têm como principal objetivo garantir a alimentação das famílias assistidas pelo programa. Ele destaca que comprometer a quantia mensal destinada ao Bolsa Família com o pagamento de parcelas de empréstimos é incoerente com a meta do projeto social, que é minimizar a fome.

Dias enfatizou também que o auxílio não deve ser visto como um salário, mas como uma ajuda financeira direcionada para atender necessidades básicas, como alimentação, saúde e educação. Assim, na visão do governo, permitir o acesso a empréstimos consignados coloca em risco o bem-estar dessas famílias, que já se encontram em situação delicada, e pode levar ao endividamento desses grupos mais vulneráveis.

Desdobramentos

Dado o cenário atual, o debate gira em torno de questões cruciais como a preservação do valor do benefício e a proteção contra o endividamento das famílias. Enquanto o STF vê o empréstimo consignado como um direito, o governo alerta para os riscos inerentes a tal prática e sua contradição com os objetivos do programa Bolsa Família.

O impasse joga luz sobre os desafios de equilibrar as necessidades imediatas das famílias carentes com as consequências a longo prazo de políticas que podem, inadvertidamente, aprofundar sua vulnerabilidade. Este episódio reforça a importância de debates amplos e fundamentados sobre o futuro dos programas sociais no Brasil e suas implicações para a população mais vulnerável.

