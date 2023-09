Liberação de R$ 5.000 no Nubank; basta seguir o passo a passo

Já é cliente Nubank? Num mundo onde praticidade e eficiência são palavras de ordem, fintechs como o Nubank têm crescido e se destacado no mercado financeiro. Mas o que acontece quando essa praticidade é limitada por um teto de crédito que deixa a desejar? Se você é cliente do Nubank e se vê em um beco sem saída com o limite inicial do seu cartão de crédito, esta matéria traz dicas que podem abrir novas portas financeiras para você.

O Nubank é uma fintech que oferece serviços financeiros modernos. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Dinheiro no Nubank

Desde que surgiu, o Nubank se estabeleceu como uma alternativa atrativa aos bancos tradicionais, conquistando uma base sólida de clientes com seus serviços inovadores. O aplicativo de fácil utilização e as diversas operações financeiras disponíveis na palma da mão tornam o dia a dia mais prático e ágil para os correntistas. Porém, um ponto de atenção para muitos usuários é o limite inicialmente baixo para os cartões de crédito, frequentemente fixado em R$ 500, uma cifra que não atende às necessidades de um segmento que busca maior flexibilidade nas transações.

A boa notícia é que o Nubank oferece possibilidades de expansão deste limite, ainda que não de forma imediata. O segredo para isso está em demonstrar ao banco uma conduta financeira responsável e ativa. A primeira medida nesse sentido é garantir que o seu nome esteja limpo. Isso pode parecer uma dica óbvia, mas o impacto de um histórico negativo nos órgãos de proteção ao crédito, como o Serasa, pode ser um obstáculo significativo para o aumento do limite. O Nubank, como qualquer instituição financeira responsável, realiza consultas a esses órgãos antes de tomar qualquer decisão de crédito.

Uma outra estratégia envolve a utilização frequente do próprio aplicativo do Nubank para uma série de transações. Dessa forma, a instituição tem a oportunidade de conhecer melhor o perfil financeiro do cliente, o que pode se traduzir em maior flexibilidade na hora de estabelecer limites de crédito. O app oferece, inclusive, a opção de solicitar um aumento de limite, que pode ser concedido com base no histórico de comportamento do usuário dentro da plataforma.

Pagar contas através do aplicativo é mais uma maneira de mostrar ao Nubank que você é um cliente digno de confiança. Ao usar o app para quitar suas obrigações financeiras, você está enviando uma mensagem de que é um correntista ativo e responsável, qualidades que o banco valoriza ao avaliar a concessão de um limite de crédito mais generoso.

Tenha paciência

Entretanto, é fundamental entender que a ampliação do limite de crédito é um processo que demanda tempo e paciência. Não é algo que ocorrerá do dia para a noite. É necessário provar, de forma contínua, que você é um bom cliente para que o Nubank se sinta confortável em liberar um valor mais alto.

Dito isso, se você busca ampliar seu limite de crédito com o Nubank para até R$ 5 mil, seguir essas orientações pode ser o caminho. Mas lembre-se: a responsabilidade financeira é sempre o melhor cartão de visitas para qualquer instituição financeira. Seja paciente, mantenha um bom histórico e use os serviços da fintech de forma consciente para conquistar um limite que atenda às suas necessidades.

