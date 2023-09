Pix de R$ 684,17 é CONFIRMADO para segunda-feira! Governo revela lista de quem recebe

Com calendário já divulgado de forma antecipada, brasileiros que recebem o benefício do programa de transferência de renda do governo federal já se preparam para conferir nos aplicativos Caixa Tem quando e o quanto cairá em sua conta social. Continue a leitura a seguir, para saber quem recebe um aguardado auxílio social já na próxima segunda-feira (18).

Beneficiários do bolsa Família começam a receber repasses na próxima segunda-feira (18). | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Semana de pagamentos se aproxima

O calendário de pagamentos do Bolsa Família referente ao mês de setembro já foi definido e os beneficiários devem se preparar para receber seus auxílios na próxima semana.

As transferências terão início na próxima segunda-feira(18), e se estenderão até o dia 29 deste mesmo mês. Continue a leitura, logo abaixo e entenda as regras quanto aos valores que são repassados para as famílias, bem como o calendário de pagamentos deste mês.

Mais de 20 milhões recebem benefício este mês

Os valores dos pagamentos são distribuídos com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário, mantendo a mesma lógica no calendário de pagamento. Em setembro, o valor médio do Bolsa Família é de aproximadamente R$ 684,17. Ao todo, cerca de 20,9 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade serão contempladas, totalizando um montante de aproximadamente R$ 14 bilhões em repasses.

Valor de repasse padrão ficou maior

O Bolsa Família passou por atualizações recentes que impactaram positivamente o valor médio do benefício. Atualmente, o valor mínimo garantido do Bolsa Família é de R$ 600, mas, devido às mudanças, o valor médio do benefício foi aumentado para R$ 684,16, deixando o valor de repasse mais alto já registrado na história do programa.

Além disso, foram implementados adicionais de R$ 150 para cada criança com idade entre 0 e 7 anos incompletos, bem como um acréscimo de R$ 50 para dependentes de 7 a 18 anos incompletos e gestantes. Com essas melhorias, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social espera beneficiar um total de 20,9 milhões de famílias, o que representa um investimento total de aproximadamente R$ 14,97 bilhões em recursos.

Entenda o cálculo dos repasses do Bolsa Família

A tabela de valores para o programa Bolsa Família em 2023 segue os seguintes critérios:

Pelo menos R$ 600 por família composta por até 4 membros;

R$ 142 adicionais por integrante para famílias com mais de 4 membros;

R$ 150 adicionais para cada criança de até 6 anos;

R$ 50 adicionais para crianças com mais de 7 anos e jovens com menos de 18;

R$ 50 adicionais para gestantes.

Quem pode pedir o benefício?

Em relação aos critérios de elegibilidade para o recebimento do Bolsa Família, podem ser beneficiadas as famílias classificadas na condição de pobreza ou extrema pobreza, ou seja, aquelas que possuem renda de até R$ 282 por pessoa. Além disso, é fundamental que a família mantenha seus dados atualizados no Cadastro Único, que é a base de dados do governo que reúne informações sobre pessoas em situação de vulnerabilidade.

Cronograma de pagamentos de setembro

Como mencionamos mais acima, os valores dos pagamentos são distribuídos com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário, mantendo a mesma lógica no calendário de pagamento, sendo assim, é aconselhável acompanhar as datas em que os valores serão creditados e estarão disponíveis para saques, transferências e outras transações financeiras através do calendário já divulgado.

Todos os pagamentos são realizados exclusivamente pela Caixa Econômica Federal. Vale ressaltar que as parcelas mensais ficam disponíveis para saque durante um período de 120 dias a partir do início do calendário de pagamento. A seguir, confira a tabela detalhada com os repasses do Bolsa Família de setembro, logo abaixo.

