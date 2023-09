Consulta ao ÚLTIMO lote de restituição do IR 2023

Restituição do IR – A espera pelo quinto e último lote de restituição do Imposto de Renda 2023 está mantendo muitos brasileiros em suspense. Com quatro lotes já liberados entre os meses de maio a agosto, a Receita Federal agenda a liberação do último para o dia 29 de setembro. Mas como saber se você está incluso nesta rodada final de pagamentos? E o que fazer se suspeitar que sua declaração foi parar na temida “malha fina”? Continue lendo e descubra as respostas para estas e outras questões importantes.

Ainda não recebeu sua restituição?

Desde o mês de maio deste ano, a Receita Federal vem efetuando os pagamentos de restituição do Imposto de Renda, dando prosseguimento ao calendário que se estende até o fim de setembro. Muitos contribuintes, no entanto, ainda aguardam a devolução dos valores pagos a mais ao Fisco. A data prevista para este último repasse é a última sexta-feira do mês, 29 de setembro. Portanto, se você é um dos que ainda estão na expectativa, marque essa data no calendário.

Para os que estão inseguros quanto à inclusão no próximo lote de restituição, a Receita Federal oferece um mecanismo de consulta uma semana antes do pagamento efetivo. A partir do dia 22 de setembro, será possível acessar a página oficial da Receita Federal para conferir o status da sua declaração. No site, você deverá selecionar a opção “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, clicar em “Consultar a Restituição”. Para acessar essas informações, é indispensável fornecer seu Cadastro de Pessoa Física (CPF) e sua data de nascimento. Uma vez feito isso, o sistema da Receita apresentará informações atualizadas sobre o processamento da sua declaração, incluindo se há pendências, se ela está na fila para restituição ou até mesmo se já foi liberada.

Agora, uma dúvida comum que assola os contribuintes é a possibilidade da restituição ser retida, situação mais conhecida como “cair na malha fina”. Isso geralmente ocorre quando há inconsistências entre as informações declaradas pelo contribuinte e aquelas fornecidas por outras entidades que também têm obrigações fiscais. Caso você suspeite que sua declaração esteja retida, é crucial fazer uma consulta adicional no portal e-CAC da Receita Federal. Após fazer o login no sistema, escolha a opção “Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)”. Na aba “processamento” ou “Serviços do IRPF”, você deverá selecionar “pendências de malha” para conferir se há alguma incongruência ou pendência documental que necessite de sua atenção.

Não se preocupe!

É importante ter em mente que a identificação de pendências não é motivo para pânico. A Receita Federal oferece procedimentos para que o contribuinte regularize sua situação, o que pode envolver desde uma simples correção na declaração até a apresentação de documentos comprobatórios.

A chegada do último lote de restituição do Imposto de Renda é um momento crucial para muitos brasileiros que ainda aguardam a devolução dos valores pagos em excesso. Com as ferramentas de consulta disponibilizadas pela Receita Federal, é possível minimizar incertezas e tomar as medidas cabíveis, caso necessário. Assim, fica o alerta: fique de olho nas datas e não deixe para conferir sua situação em cima da hora.

