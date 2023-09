INSS guardou SURPRESA e revelou notícia animadora para setembro

O final do mês de setembro se aproxima e os beneficiários de repasses do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) seguem ansiosos para o recebimento de seus valores, após a divulgação do calendário oficial de repasses da Previdência Social. Segundo dados do Ministério da Previdência Social, cerca de 37 milhões de pessoas que recebem aposentadorias e pensões estão programadas para receber seus pagamentos até o final deste ano. Saiba mais detalhes, a seguir, sobre quando você receberá o seu benefício neste mês.

Enfim, boas notícias

O calendário de pagamento dos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para setembro já foi divulgado para os segurados.

De acordo com informações do Ministério da Previdência Social, cerca de 37 milhões de pessoas que recebem aposentadorias e pensões estão programadas para receber seus pagamentos ao longo de 2023. Continue a leitura, a seguir, e saiba os valores confirmados, bem como a data em que você deve receber seu benefício.

Reajuste do valor mínimo em 2023

Em 2023, o valor mínimo dos benefícios do INSS teve um aumento, acompanhando o reajuste do salário mínimo. Nos primeiros meses do ano, o piso era de R$ 1.302, e agora subiu para R$ 1.320. É importante notar que esse aumento não afetou os valores dos benefícios do INSS que estão acima do mínimo, uma vez que esses reajustes são baseados na inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).

Em relação às datas de pagamento dos benefícios, as mesmas são determinadas de acordo com o valor do benefício, sendo que os pagamentos para aqueles que recebem até um salário mínimo têm datas diferentes em relação aos beneficiários que recebem valores superiores ao salário mínimo nacional.

Cronograma de pagamentos de setembro do INSS

Confira, logo abaixo, a relação de datas dos repasses previdenciários.

Beneficiários com até 1 salário mínimo:

Final 1: 25 de setembro;

Final 2: 26 de setembro;

Final 3: 27 de setembro;

Final 4: 28 de setembro;

Final 5: 29 de setembro;

Final 6: 2 de outubro;

Final 7: 3 de outubro;

Final 8: 4 de outubro;

Final 9: 5 de outubro;

Final 0: 6 de outubro.

Beneficiários com mais de 1 salário mínimo:

Finais 1 e 6: pagamentos no dia 2/10;

Finais 2 e 7: pagamentos no dia 3/10;

Finais 3 e 8: 4 de outubro;

Finais 4 e 9: 5 de outubro;

Finais 5 e 0: 6 de outubro.

Como consultar o pagamento?

Para saber a data exata de pagamento, basta verificar o número final do seu cartão de benefício, excluindo o último dígito verificador após o traço. Por exemplo, se o número do seu cartão for 123456789-0, você deve considerar o número 9 como o dígito final para determinar a data de pagamento.

Para os beneficiários que já têm um histórico de recebimento, a data de pagamento seguirá o padrão habitual. Isso é uma ótima notícia, pois em breve aposentados e pensionistas terão o dinheiro em suas contas.

