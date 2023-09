Aviso: Caixa retoma linha de microcrédito para os brasileiros

Retomada de crédito na Caixa – A Caixa Econômica Federal surpreendeu o mercado financeiro e os microempreendedores com o anúncio de que vai retomar um dos seus serviços mais significativos: a linha de microcrédito. Com um aporte de aproximadamente R$ 300 milhões, a iniciativa tem a ambição de apoiar até 160 mil empreendedores ainda em 2023. A questão agora é: será que esse plano de microfinanças será um sucesso ou enfrentará os mesmos desafios de programas anteriores? A seguir, detalhamos tudo o que você precisa saber sobre essa nova oferta.

Caixa revela nova linha de crédito

A instituição bancária fez a revelação da nova linha de crédito durante um evento realizado em Brasília, a capital do país. De acordo com as informações liberadas, os empréstimos para empreendedores terão um valor mínimo estabelecido de R$ 100 mil e contarão com um prazo estendido de 48 meses para quitação. A oferta faz parte do programa nacionalmente reconhecido como Microcrédito Caixa Repasse e vai ser operacionalizada em parceria com a Associação Brasileira de Entidades Operadoras de Microcrédito e Microfinanças (Abcred).

A taxa de juros inicia em 0,69% ao mês, mas o valor final será determinado com base na viabilidade do projeto apresentado pelo empreendedor. Além disso, as empresas terão uma carência de seis meses para iniciar os pagamentos, proporcionando um respiro financeiro importante para aqueles que estão começando ou expandindo seus negócios.

O novo projeto marca um distanciamento da iniciativa anterior da Caixa, o SIM Digital, lançado em março de 2022, sob a gestão do então presidente Pedro Guimarães. Esse programa tinha como alvo um público de menor renda, com empréstimos que variavam de R$ 300 a R$ 1 mil e taxas de juros consideravelmente baixas. No entanto, o programa foi encerrado em junho do mesmo ano devido a uma alta taxa de inadimplência que atingiu a marca de 87%.

Em seu discurso durante o evento na capital federal, a atual presidente da Caixa, Rita Serrano, destacou que a visão do banco sobre o microcrédito ultrapassa a mera operação financeira, classificando-o como uma política pública. Ela enfatizou que, em parceria com as instituições de microcrédito, o atendimento será personalizado e regionalizado, com orientação específica aos tomadores de empréstimo.

Suporte financeiro

Esse compromisso com a orientação e a viabilidade dos projetos pode ser a chave para evitar o alto índice de inadimplência que atingiu o SIM Digital. A nova iniciativa também ressalta a importância da colaboração entre entidades financeiras e associações especializadas, como a Abcred, para fornecer um suporte mais eficaz aos microempreendedores, aprimorando suas chances de sucesso.

Resta agora observar como o mercado e os possíveis beneficiários reagirão a essa nova oferta. O reinvestimento da Caixa em microcréditos ocorre em um momento crucial para a economia brasileira, quando muitos buscam alternativas para superar os desafios financeiros. Com o aporte de R$ 300 milhões e uma estrutura planejada para minimizar os riscos, a iniciativa tem o potencial não apenas de beneficiar milhares de pequenos empresários, mas também de reafirmar o papel da Caixa como um ator fundamental no fomento ao empreendedorismo no Brasil.

