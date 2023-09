VOLTOU! Próximo Auxílio Gás: datas foram liberadas pelo governo

Cronograma do Auxílio Gás – A assistência governamental no Brasil atinge um novo marco: o auxílio gás já tem data marcada para ser depositado nas contas de milhões de cidadãos. O programa, voltado para famílias em situação econômica vulnerável, promete aliviar os gastos com o gás de cozinha. Mas você sabe quais são os critérios para ser um beneficiário? E quando, exatamente, esse dinheiro chegará às mãos dos que mais precisam? A seguir, desvendamos os pormenores deste relevante benefício social.

Sobre o benefício do Auxílio Gás

O auxílio gás é uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e é parte integrante do conjunto de políticas públicas implementadas pelo Governo Federal para mitigar os efeitos da crise econômica nas famílias mais pobres. O benefício é concedido bimestralmente e tem como foco aliviar os encargos financeiros relacionados à aquisição do gás de cozinha.

Para estar apto a receber o auxílio, as famílias precisam estar registradas no Cadastro Único do Governo Federal. No entanto, a simples inscrição no sistema não é garantia para o recebimento do benefício. Existe um conjunto de critérios econômicos que devem ser preenchidos. Um dos requisitos mais marcantes é que a renda mensal bruta per capita da família não deve ultrapassar meio salário mínimo, que atualmente equivale a R$ 660. Adicionalmente, famílias que já possuem um membro beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC) também têm direito ao auxílio gás.

O montante do benefício é determinado com base em 50% da média de preço de um botijão de gás de 13 kg no Brasil. Essa média é publicada periodicamente pela Agência Nacional do Petróleo, que se baseia no Sistema de Levantamento de Preços para realizar os cálculos.

Quando vai cair na conta?

Mas quando se pode esperar o pagamento deste tão aguardado benefício? De forma estratégica, o Governo Federal optou por realizar o repasse do auxílio gás em conjunto com outro programa de grande alcance: o Bolsa Família. Assim, os pagamentos são feitos de acordo com o dígito final do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários. Para outubro, por exemplo, o calendário mostra que os pagamentos começarão no dia 18 para aqueles com NIS terminado em 1 e se estenderão até o dia 31 para os que têm NIS terminado em 0.

Essa iniciativa ilustra o esforço contínuo do Governo Federal para proporcionar uma rede de segurança social aos cidadãos mais vulneráveis do país. Com o custo de vida em constante aumento, medidas como o auxílio gás surgem como elementos chave para garantir o bem-estar das famílias de baixa renda, que frequentemente enfrentam dificuldades para arcar com as despesas básicas. O programa é mais um passo na direção de um Brasil mais justo e igualitário, ainda que haja desafios substanciais pela frente para tornar essa visão uma realidade.

