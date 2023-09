O WhatsApp é um dos aplicativos mais usados no Brasil. Bem ao lado do Facebook. Nos últimos meses o WhatsApp tem passado por grandes transformações. A Meta tem investido pesado em segurança, design e na inclusão de novas funcionalidades. Veja como o WhatsApp irá ficar nos próximos dias e atualize agora mesmo para a versão mais recente do aplicativo.

WhatsApp MUDA TUDO; descubra como vai ficar | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

WhatsApp revela novas alterações

As últimas alterações no WhatsApp tem sido no quesito de funcionalidades. Adicionando novas funções à plataforma. Entretanto, por mais que muitos não tenham percebido — o WhatsApp também passou por mudanças severas em sua aparência.

O aplicativo irá ganhar uma aparência baseada na linguagem de design Material Design 3. A mesma já começou a ser usada por alguns usuários escolhidos. O visual foi criado pelo Google — o modelo de tema é usado pelo próprio sistema operacional Android.

Haja vista que se trata de uma linguagem de design bastante usada em outras plataformas. Seja no dispositivo mobile ou não. Sendo uma linguagem bidimensional e direta. Quando o usuário estiver utilizando o modo claro — a parte superior será branca e o restante dos itens no tom de verde padrão do WhatsApp.

O nome do WhatsApp localizado na parte superior esquerda também sofrerá mudanças. Tendo a sua fonte alterada e a cor também é verde. Sem contar que as abas de status, mensagens e chamadas estarão todas fixadas na parte inferior da tela.

Bem como acontece nos serviços de e-mail. E por fim: há vários filtros específicos de pesquisa de mensagens. Lembrando que alguns desses serviços já existiam outrora — mas agora estão retornando novamente para ficar.

Como atualizar o WhatsApp?

Muitas pessoas acabam não atualizando O WhatsApp em razão de seu tamanho. A cada atualização o tamanho é atualizado e muitas vezes acaba ficando muito pesado para muitos usuários. Portanto — a solução é usar a versão lite do aplicativo.

Entretanto, estar com o aplicativo desatualizado impossibilita que os usuários acessem as novas funcionalidades do WhatsApp e acima de tudo reduz bastante à seguraça do aplicativo.

Tudo indica que essas novas versões estarão disponíveis para todos os usuários a partir do próximo mês. Entretanto, ainda não há uma data realmente marcada para isso.

Lembrando que essas mudanças estão visíveis somente para alguns usuários do programa de testes. Ademais, é necessário aguardar o lançamento oficial dessas versões.

Para atualizar o aplicativo é bem simples:

Entre na loja de aplicativos;

Pesquise por WhatsApp;

Clique no botão ‘Atualizar’;

Aguarde o término e abra o aplicativo.

Pronto! Feito isso basta verificar as mudanças, alterações e aproveitar todas as novidades do WhatsApp para os seus usuários. Todo cuidado é pouco — é de suma importância manter o aplicativo atualizado.

