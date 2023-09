CRAS começa chamada de beneficiários do Bolsa Família que estão NESTA situação

Convocação do Bolsa Família – Em um movimento que ressalta a importância do monitoramento contínuo das políticas de assistência social, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) divulgou um novo plano para atualizar o cadastro das famílias inscritas no programa Bolsa Família. Este novo cronograma visa especialmente convocar aqueles beneficiários cujos dados não foram atualizados nos últimos quatro anos.

Atualização no Bolsa Família

O Ministério decidiu tomar essa ação em um momento crítico para garantir a eficácia dos programas sociais. Com base na Instrução Normativa nº 03, divulgada na última segunda-feira, o novo plano de ação detalha as etapas para a atualização dos cadastros dos segurados em vários benefícios sociais. Essa iniciativa vem após uma série de revisões cadastrais que o Bolsa Família já vem realizando desde o início deste ano. O objetivo dessas revisões é minimizar o número de beneficiários com dados irregulares ou desatualizados, garantindo que o auxílio vá realmente para quem precisa.

No tocante à forma como essa atualização pode ser feita, os beneficiários têm duas opções à sua disposição. A primeira delas é fazer a atualização online por meio das plataformas do Cadastro Único, permitindo conferir e validar as informações que já constam no sistema. A segunda é o comparecimento presencial nas unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), especialmente se houve alguma mudança significativa, como nascimento ou falecimento de membros da família, alterações na renda, entre outros.

Embora o foco da atualização esteja em famílias que não tenham atualizado seus dados há quatro anos ou mais, o Ministério ressalta que todo beneficiário cujo cadastro não tenha sido atualizado nos últimos dois anos deve fazê-lo para continuar recebendo benefícios sociais. Além do Bolsa Família, essa atualização é também relevante para os beneficiários de outros programas, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e a Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE).

De acordo com o cronograma divulgado pelo Ministério, a atualização cadastral deve ocorrer em etapas específicas. A partir de setembro de 2023, começa a convocação para atualização daqueles com cadastros desatualizados há mais de cinco anos. Quem não fizer essa atualização terá o benefício bloqueado em outubro e cancelado totalmente em novembro. Para aqueles com cadastros desatualizados há quatro anos, a convocação ocorrerá também em outubro, com bloqueios e cancelamentos previstos para os meses subsequentes.

Mantenha seu cadastro atualizado

Manter o cadastro atualizado no CadÚnico é fundamental não apenas para a continuidade do recebimento de benefícios mas também para determinar os valores a serem recebidos. O programa Bolsa Família, que é destinado a famílias com renda máxima de R$ 218,00 mensais por pessoa, utiliza essas informações para calcular o valor dos benefícios a serem concedidos. Daí a importância de ter todas as informações atualizadas, garantindo que os benefícios sejam direcionados de maneira precisa e eficaz.

Não é à toa que o Cadastro Único é visto como a principal porta de entrada para vários benefícios sociais oferecidos pelo governo. Os dados registrados nesse sistema têm um impacto direto na vida de milhões de brasileiros, sendo essencial para a manutenção e o acesso a programas que auxiliam no sustento de famílias de baixa renda em todo o país.

Por fim, vale lembrar que o calendário de pagamentos do Bolsa Família para o mês de setembro já está definido, com início previsto para o dia 18 do mesmo mês. Portanto, atualizar o cadastro é um passo crucial para garantir o recebimento desses recursos tão importantes.

