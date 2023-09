Mais de 4.999 BOLSAS de estudo para quem quer se profissionalizar; veja como conseguir

Para aqueles que sempre quiseram se especializar em determinada área profissional ou buscar novos conhecimentos para competir no mercado de trabalho atual, as bolsas de estudo podem dar um ânimo a mais para seguir com força total nos seus estudos. E com este intuito em mente, o SENAI abriu aproximadamente 5 mil vagas para cursos profissionalizantes e técnicos em todo o país. Saiba mais detalhes, logo abaixo.

SENAI anuncia abertura de 5 mil bolsas de estudo para cursos técnicos e profissionalizantes em todo o país. | Foto: Divulgação / SENAI

A oportunidade de se profissionalizar

Para aqueles que desejam aprimorar seus conhecimentos e começar uma carreira no mercado de trabalho, ter um curso técnico pode ser uma excelente porta de entrada.

E não há nada melhor do que combinar essa expectativa com uma das maiores redes de cursos do Brasil: o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial). Continue a leitura para saber mais detalhes sobre as oportunidades única que foram divulgadas recentemente.

5 mil vagas para cursos em todo o Brasil

Desta vez, o SENAI está oferecendo aproximadamente 5 mil novas vagas em todo o país, de forma totalmente gratuita. Com foco direcionado para a área da tecnologia, o instituto está disponibilizando um total de 5.189 vagas. Dessas vagas, 5.099 são para cursos de qualificação profissional, podendo ser realizados presencialmente ou à distância. Além disso, há mais 90 vagas destinadas a cursos técnicos, que podem ser realizados de forma presencial ou semipresencial.

Durante a inscrição, os interessados podem escolher a modalidade que melhor se adequa às suas circunstâncias atuais. Ao concluir o curso, todos os alunos recebem um certificado de conclusão. No caso dos cursos de qualificação, os estudantes têm a oportunidade de atuar em áreas específicas relacionadas ao curso escolhido. Já os cursos técnicos oferecem um conhecimento mais amplo em determinada área.

Se inscrevendo no SENAI

Para se inscrever no SENAI, o primeiro passo é verificar a disponibilidade dos cursos no site oficial da instituição. Em seguida, é necessário efetuar a matrícula, apresentando a versão original da cópia do RG e CPF, comprovante de escolaridade e comprovante de residência.

Conheça as vagas disponíveis

As vagas mencionadas são para o SENAI do Distrito Federal e incluem cursos como Administrador de Banco de Dados, Almoxarife, Assistente Administrativo, Assistente de Contabilidade, Assistente de Controle de Qualidade e Assistente de Operações Logísticas. As vagas serão preenchidas de acordo com a ordem de inscrição, sendo necessário seguir duas etapas: a inscrição online e a matrícula presencial.

Chance de ouro para sua qualificação

Ter a oportunidade de estudar no SENAI pode abrir as portas para um futuro promissor no mercado de trabalho. Não perca essa chance de adquirir conhecimentos técnicos e se destacar profissionalmente. Aproveite as vagas disponíveis e faça parte dessa instituição renomada que tem contribuído para o desenvolvimento e qualificação de profissionais em todo o país.

