Apple revela TUDO o que tem de novo no iPhone 15; veja o preço

Desde o início de setembro, os entusiastas da marca Apple aguardavam ansiosamente por novidades, pois tradicionalmente este é o mês em que a empresa costuma anunciar novos produtos. E em 2023, a tradição se manteve. Na última terça-feira, os novos iPhone 15 foram lançados e vieram com novidades bem interessantes que prometem satisfazer os Applemaníacos. Saiba mais detalhes sobre o lançamento, logo abaixo.

Apple lança nova linha de iPhones com cores mais leves e material ultra resistente. | Foto: Divulgação / Apple

Acabou a espera

Na última terça-feira (12), o mundo, enfim, teve o prazer de conhecer o mais recente lançamento da Apple: o iPhone 15. No entanto, para surpresa de todos, não foi apenas um modelo, mas sim várias versões do iPhone 15 que foram apresentadas em uma conferência ao vivo.

A nova geração de aparelhos promete ser a mais avançada e completa já produzida pela famosa maçã. Além disso, a Apple também anunciou o lançamento do Apple Watch Series 9 e uma versão mais poderosa, chamada Watch Ultra, apesar desses dispositivos não terem recebido tanto destaque quanto os novos smartphones. Continue a leitura, a seguir, e saiba, em detalhes, todas as novidades trazidas no lançamento de ontem.

O que há de novo no iPhone 15

Uma das mudanças mais significativas nos novos iPhones é a troca da entra lightning, exclusiva da marca, por uma entrada USB-C em todos os modelos. A mudança foi exigida pela União Europeia, no intuito de unificar o sistema de carregamento de smartphones a nível global.

Além disso, a Apple concentrou seus esforços na melhoria da lente telefoto, que agora oferece um zoom óptico de até 5x. Esse recurso é exclusivo do modelo top de linha, o iPhone 15 Pro Max. A empresa também anunciou que a tecnologia Dynamic Island, anteriormente disponível apenas nos modelos iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, estará presente em todos os novos modelos.

iPhone 15 e iPhone 15 Plus

O modelo mais ‘simples’ da nova geração, o iPhone 15, terá uma tela de 6,1 polegadas, enquanto o iPhone 15 Plus será ligeiramente maior, com uma tela de 6,7 polegadas. Ambos os dispositivos continuarão a utilizar a tecnologia Super Retina XDR OLED, que oferece um brilho máximo de 2.000 nits e suporte para Dolby Vision.

iPhone 15 e 15 Plus apresentam nova variação de cores, predominando o tom pastel. | Foto: Divulgação / Apple

A capacidade da câmera também teve finalmente um grande upgrade, passando de 12 MP para 48 MP. Além disso, houve melhorias no desempenho com a introdução do processador Bionic A16, o mesmo utilizado nos modelos 14 Pro e Pro Max. A Apple também prometeu uma bateria que durará o dia inteiro. Uma mudança que sempre acontece e desta vez não foi diferente foi a nova variação de cores disponíveis, incluindo rosa, verde, azul, preto e amarelo, e foram fabricados com 75% de alumínio reciclado. Com exceção do preto, todas as cores do modelo de entrada terão um tom pastel.

iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max

Os modelos Pro e Pro Max seguem com o mesmo tamanho de tela que os modelos 15 e Plus, com 6,1 e 6,7 polegadas, respectivamente. Esses dispositivos também são feitos de titânio, o que diminui o peso do aparelho, e terão bordas ainda mais finas. O iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Pro Max também contam com um botão de ação personalizável em sua lateral, permitindo que os usuários iniciem ações como gravação de voz, abertura da câmera ou qualquer outro aplicativo de sua escolha.

Considerados o top de linha da marca, os iPhones 15 Pro e 15 Pro Max ganharam belas cores e acabamento em titânio. | Foto: Divulgação / Apple

O desempenho do processador obviamente também foi aprimorado, com o Bionic A17 Pro, oferecendo mais eficiência e potência. A câmera também recebeu melhorias significativas, com uma resolução de 48 MP, opções de distâncias focais (24, 28 e 35 mm), um modo noturno aprimorado e uma lente telefoto com zoom de 5x no Pro Max e 3x no Pro. Além disso, a tecnologia de vídeo espacial proporcionará maior profundidade às cenas. Os iPhones 15 Pro e 15 Pro Max estarão disponíveis em cores como titânio natural, titânio azul, titânio branco e titânio preto.

“Quer pagar quanto?”

Como era de se esperar, a nova geração de smartphones da Apple virá com um preço um pouco mais elevado em comparação com os modelos anteriores. Embora ainda não saibamos quando os iPhone 15 estarão disponíveis no Brasil, já temos informações sobre os preços em dólares, o que nos permite fazer uma estimativa de conversão de moeda.

O modelo de entrada, o iPhone 15, terá um preço em torno de R$ 7.299, enquanto o modelo Plus custará cerca de R$ 8.299. O iPhone 15 Pro, na versão com 128 GB, será vendido por aproximadamente R$ 9.299, enquanto o Pro Max começará em R$ 10.999 na versão com 256 GB.

Veja, logo abaixo, a tabela com os valores estimados dos novos aparelhos da maçã:

