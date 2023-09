Cuidado com Pix de R$ 20! Você pode PERDER muito mais que isso

Em uma nova realidade, onde a era digital já tomou conta de nossa rotina, ter cautela diante de promessas de dinheiro fácil através da internet nunca é demais. Conhecidos por golpes via Pix, que prometem ganhos instantâneos, golpistas estão aumentando a variedade de estratégias para pegar novas vítimas desavisadas. Continue a leitura e saiba mais detalhes sobre o novo golpe em atividade.

O marketing do crime

O sistema de pagamentos instantâneos via PIX é amplamente utilizado pelos brasileiros devido à sua praticidade, porém, essa popularidade também tem tornado a modalidade de transações financeiras um alvo frequente de práticas criminosas.

Atualmente, um novo golpe está circulando, exigindo uma atenção redobrada por parte da população. Continue a leitura, a seguir, e entenda em detalhes como é a nova tática dos golpistas e o que deve ser feito para se proteger.

Golpe disfarçado de pesquisa

O estratégia desse golpe começa com o contato via WhatsApp, originado por uma empresa fictícia desconhecida pela vítima em potencial. A pessoa é convidada, então, a participar de uma pesquisa rápida, na qual são solicitados seus nomes e chaves PIX. E é justamente quando esses dados são fornecidos durante a pesquisa que o golpe ganha força . Após esse passo, a vítima é direcionada para um grupo no Telegram, onde seus dados pessoais são confirmados antes de efetuar uma transferência de R$ 20 por meio do PIX.

Desafios e promessas vazias

A fraude continua a se desenrolar no Telegram, onde os participantes são prometidos ganhos ao cumprir desafios diários, com a promessa de aumentar seus lucros. Essas tarefas incluem seguir um determinado número de perfis no Instagram e exigem que sejam enviadas capturas de tela como prova de conclusão. Com o tempo, os golpistas introduzem a ideia de investir em bitcoins, apresentando o chamado “desafio pré-pago”. Nessa fase, as vítimas são induzidas a comprar uma cota inicial de cem reais e recebem R$ 130 em troca.

Aparentemente seguro, uma vez que outros membros do grupo compartilham comprovantes de pagamento, os investimentos vão crescendo, e as propostas ficam cada vez mais tentadoras, com despesas a partir de R$ 800. As pessoas enganadas continuam aceitando os desafios até que são inesperadamente expulsas do grupo e bloqueadas pela suposta “empresa”. É nesse momento que as vítimas percebem que a empresa em questão não possui CNPJ, tornando difícil rastreá-la, pois o site muda constantemente de domínio.

Conselhos são gratuitos

Não era preciso dizer, mas é fundamental que os usuários tenham mais cautela diante de promessas de dinheiro fácil através da internet. Apesar de existir formas reais de se ganhar um extra em algumas áreas espalhadas pelo mundo digital, desafios, depósitos e esquemas que mais parecem pirâmides financeiras são dignos de levantar uma altíssima desconfiança.

Aprenda a filtrar o que está bom demais para ser verdade, se informando constantemente, através de sites de notícia confiáveis, sobre os novos golpes aplicados por criminosos, e logicamente, não compartilhe informações pessoais ou financeiras com fontes desconhecidas.

