O abono do PIS/PASEP sofreu expressivos atrasos por conta da pandemia do coronavírus, em 2020. Com isso, muitos beneficiados que esperavam ansiosamente pelo pagamento anual do benefício ficaram com um verdadeiro ponto de interrogação na cabeça em relação a previsão de pagamento dos valores pelo governo federal. Saiba mais detalhes sobre quando deve ser liberado o repasse do abono salarial, a seguir.

Abono salarial do PIS tem novo valor definido? Veja o que muda agora. | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Durante a pandemia de Covid-19, que afetou o mundo todo, incluindo o Brasil, o calendário do PIS/PASEP sofreu atrasos, resultando em um intervalo de dois anos entre o ano-base e o ano de recebimento.

Com isso, muitos beneficiários ficaram com dúvidas sobre quando, de fato, irão receber o valor devido. Continue a leitura, logo abaixo, para entender o motivo por trás do atrasos e qual a previsão de pagamento do benefício.

Entenda o que é o PIS/Pasep

O PIS/PASEP é um programa social que visa a integração do trabalhador ao desenvolvimento da empresa e ao país. Esses programas têm o objetivo de beneficiar os trabalhadores que atendem a certos critérios, como tempo de emprego e faixa salarial, fornecendo um pagamento anual conhecido como abono salarial.

O PIS é destinado aos trabalhadores do setor privado e é administrado pela Caixa Econômica Federal, enquanto o PASEP é para os servidores públicos e é administrado pelo Banco do Brasil. Ambos os programas têm regras específicas para elegibilidade e pagamento. Saiba mais sobre os critérios para recebimento, a seguir.

Quem recebe o PIS ano-base 2022?

Para ser elegível ao PIS do ano-base 2022, o trabalhador deve ter tido vínculo empregatício sob o regime CLT por pelo menos 12 meses no ano mencionado. Os beneficiários também devem atender aos seguintes critérios:

Recebimento de até dois salários mínimos por mês em 2022;

Não ter trabalhado para pessoa física;

Ter registro no sistema PIS/PASEP por ao menos cinco anos;

Ter trabalhado por, no mínimo, 30 dias com a Carteira de Trabalho assinada em 2022.

Como receber o PIS?

O pagamento do PIS é efetuado pela Caixa Econômica Federal. Portanto, o trabalhador deve comparecer a uma das agências deste banco para sacar os valores, munido de um documento de identificação oficial com foto. Aqueles que possuem conta na Caixa Econômica têm a opção de receber o PIS ano-base 2022 por meio do Internet Banking.

Afinal, quando será liberado o abono?

Como mencionado no início do texto, os adiamentos causados pela pandemia da Covid-19 afetaram diretamente os trabalhadores, que agora receberão o PIS referente ao ano de 2022 somente em 2024. Até o momento, as datas e valores específicos para o PIS 2024 ainda não foram confirmados. Isso se deve, em parte, à atualização do montante pago de acordo com o salário mínimo do ano de pagamento, o que será definido pelo governo federal no ano que vem.

Próximos passos

Se você se enquadra nos critérios mencionados e tem direito ao PIS referente ao ano-base 2022, é importante ficar atento às informações divulgadas nos canais oficiais do governo federal. Assim que houver atualizações sobre o assunto, a equipe do Planalto fará ampla divulgação em seus canais de comunicação. Mantenha-se informado para garantir que você receba seu benefício de forma eficaz.

