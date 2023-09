FGTS: seu CPF está na lista para receber o adicional do governo? Confira

O Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) é um recurso que desperta grande interesse entre os trabalhadores, pois oferece a possibilidade de sacar valores adicionais. Essa possibilidade pode ser muito útil em diversas situações, como demissão sem justa causa, doenças graves ou até mesmo em casos de desastres naturais, como os ocorridos recentemente em várias cidades da região Sul do país, após a passagem do ciclone extratropical. Continue lendo, a seguir, para saber mais sobre essa ajuda extra para os gaúchos.

Vítimas dos desastres causados por ciclone no Rio Grande do Sul terão acesso ao auxílio-calamidade. | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Parcela bônus em boa hora

O Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) é uma modalidade que sempre chama a atenção dos trabalhadores, pois permite sacar valores extras. Esse repasse pode ser muito útil em diversas situações, como demissão sem justa causa, doença grave ou até mesmo em casos de desastres naturais, como os ocorridos, recentemente, em várias cidades na região Sul do país, que resultaram em centenas de desabrigados e até mortes.

Continue a leitura, a seguir, e saiba quem poderá sacar o valor extra do FGTS.

Leia mais: Pix ficará integrado ao FGTS; entenda o que pode mudar

Caixa libera valor-extra

A Caixa Econômica Federal, responsável por disponibilizar os fundos do FGTS, anunciou uma parcela adicional destinada aos trabalhadores brasileiros. Esse saque extra está disponível para todos aqueles que se encontram em situação de calamidade, decretada pelo município ou estado. Essa modalidade é chamada de saque-calamidade e pode ser solicitada, por exemplo, pelos moradores do estado do Rio Grande do Sul.

Requisitos para receber o saque-calamidade

Os cidadãos dessa região foram atingidos por um ciclone extratropical que, infelizmente, causou até o momento 41 mortes. O estado buscou ajuda do governo federal, que autorizou o saque do FGTS para todos que preencham os seguintes requisitos:

Residir em um dos municípios onde o estado de calamidade pública foi declarado.

Ter saldo na conta do FGTS.

Não ter realizado nenhum saque-calamidade nos últimos 12 meses.

Cidades com direito ao auxílio do governo

Alguns dos municípios em situação de calamidade que podem sacar o saldo extra do FGTS são:

Campo Novo

Rio Grande

São José do Norte

São Sebastião do Caí

Sede Nova

Vera Cruz

Solicitação e documentação

Para solicitar o saque extra do FGTS, é necessário ter em mãos alguns documentos essenciais para o pedido, como comprovante de residência emitido no máximo quatro meses antes da declaração de emergência ou calamidade, documento com foto (como RG ou CNH), CPF e carteira de trabalho.

A solicitação pode ser feita pelo aplicativo FGTS, pelo site do Fundo ou até mesmo em qualquer agência da Caixa. No caso dos moradores do Rio Grande do Sul, é necessário abrir um requerimento específico para o saque-calamidade.

Leia também: Planos do governo Lula envolvem o FGTS: veja o que pode mudar no saque-aniversário