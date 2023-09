O Nubank segue comprometido em expandir seu leque de serviços financeiros aos seus milhares de clientes, trazendo benefícios adicionais que conquistam cada vez mais os correntistas do banco digital. Desta vez, em comunicado divulgado pelo CEO da fintech, o roxinho resolveu entrar no mercado dos empréstimos com ‘garantia’. Entenda melhor o que está por vir, logo abaixo.

Nubank: aprenda a liberar dinheiro travado no governo pelo app. | Foto: Divulgação

Roxinho antecipa para você

O empréstimo com garantia do FGTS, é uma alternativa de crédito que tem ganhado popularidade nos últimos anos, está se expandindo para novos horizontes. Tradicionalmente, a Caixa Econômica Federal tem sido o banco mais associado a esse tipo de transação financeira.

No entanto, uma mudança interessante está ocorrendo: o Nubank, um banco digital amplamente conhecido, está se aventurando nesse mercado. Continue a leitura e saiba mais detalhes sobre esta nova opção para antecipar o seu fundo.

Leia mais: Passo a passo para ver R$ 2 MIL brotarem na conta Nubank

Antecipação do FGTS no Nubank

David Vélez, o CEO do Nubank, revelou recentemente que a instituição está dando os primeiros passos nos testes relacionados a empréstimos com garantia do FGTS. Durante uma teleconferência da Nu Holdings, onde foram discutidos os resultados financeiros do segundo trimestre, Vélez anunciou essa nova empreitada do banco digital, demonstrando confiança de que essa oferta de crédito possa alcançar uma base maior de clientes.

Segundo Vélez, essa modalidade de empréstimo apresenta diversas vantagens em relação a outras alternativas de crédito. Ele destacou a menor taxa de inadimplência como um dos benefícios significativos. O CEO está otimista de que esse novo produto fortalecerá o portfólio de crédito do Nubank, sem aumentar significativamente os riscos associados.

Quais os requisitos?

Para ter acesso à antecipação do FGTS pelo Nubank, os clientes precisam ter optado pelo saque-aniversário, um regime que possibilita a retirada anual de parte do saldo das contas do FGTS. A adesão a essa modalidade pode ser feita a qualquer momento, mas é importante observar que é necessário esperar dois anos para desfazer essa escolha, se quiser voltar para o saque-rescisão.

Nesse tipo de linha de crédito, os contratantes têm a oportunidade de adiantar os valores que teriam direito a retirar nos próximos anos, e tudo isso com taxas de juros mais acessíveis. Além disso, o Nubank oferecerá a possibilidade de antecipar o pagamento das parcelas para garantir descontos, uma funcionalidade semelhante àquela encontrada nos cartões de crédito.

Tempo de desistência

Outro ponto importante é que o consumidor terá um prazo de até sete dias úteis para desistir do contrato de antecipação do FGTS, desde que efetue o ressarcimento de todos os recursos disponibilizados pelo banco. Para obter informações detalhadas, os clientes podem acessar o aplicativo do Nubank.

Leia também: Clientes com nome sujo podem receber Pix de mais de R$ 4.875,00 (Nubank)