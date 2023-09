Novo recurso para formatar textos no WhatsApp; veja como funciona

O WhatsApp é um dos aplicativos de mensagens mais usados em todo o mundo. Através de sua plataforma é possível enviar mensagens para pessoas de qualquer lugar do planeta — contanto que tenha acesso à internet e uma conta no aplicativo. O mesmo é bastante popular pela sua personalização e dessa vez a Meta promete inovar — entregando aos usuários recursos exclusivos de formatação de textos no WhatsApp. Saiba todos os detalhes dessa nova atualização.

Meta anuncia nova ferramenta

A Meta anunciou uma nova ferramenta dentro do WhatsApp. Desde sempre o WhatsApp teve como intuito enviar e receber textos rapidamente. Entretanto, posteriormente foi expandindo e permitindo o envio de outros tipos de mídias.

Bem como áudios e vídeos. Entretanto, o ponto forte do WhatsApp ainda é o texto. Há uma carência muito grande de formatação de texto no aplicativo — por mais que existam algumas possibilidades, as mesmas são desconhecidas por muitos.

Por esse motivo — a Meta informou que nos próximos meses estará inserindo ferramentas diretas e simples de serem usadas na formatação de textos. A fim de que os usuários consigam ter uma maior gama de possibilidades de personalização textual.

Portanto — através dessa ferramenta será possível formatar textos de maneira muito mais simples. Por mais que seja possível deixar textos em negrito, itálico, etc. É necessário que o usuário use alguns “códigos” o que acaba dificultando para muitos.

Estas são as atualizações que serão inseridas no WhatsApp

De acordo com as informações concedidas pelo popular site WaBetaInfo — essas são as atualizações que chegarão no WhatsApp posteriormente, tudo indica que ainda neste ano de 2023.

Códigos: o WhatsApp é usado por diferentes pessoas. Será implentado no WhatsApp uma espécie de bloco de códigos. Para facilitar o compartilhamento de códigos e outras vertentes entre programadores e profissionais da área. Facilitando bastante o cotidiano de ambos.

Citação: será possível criar citações dentro do WhatsApp. A fim de que seja possível destacar uma frase ou palavra dentro de um texto do WhatsApp.

Lista: algo que era feito manualmente poderá ser feito de maneira automática. O WhatsApp irá implementar uma espécie de lista numerada de itens. O que irá facilitar até mesmo no envio de informações pelo aplicativo.

Portanto — tudo indica que ainda neste ano de 2023 a Meta irá inserir essas atualizações dentro do aplicativo. Cujo intuito é facilitar a vida dos usuários e entregar para elas muito mais comodidade durante o uso do aplicativo.

Nos últimos meses a Meta tem se dedicado bastante em promover a melhor experiência de uso para os seus usuários. Implementando medidas de privacidade, segurança e personalização dentro do aplicativo.

