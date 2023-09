Não é de hoje que os usuários se preocupam bastante quanto à segurança do WhatsApp. Sua marca registrada é a sua criptografia de ponta a ponta nas mensagens enviadas e recebidas. Entretanto, em razão de uma alteração nas leis da União Europeia — outros aplicativos poderão ler as mensagens no WhatsApp.

Cuidado! Outros aplicativos poderão ler suas mensagens no WhatsApp | Imagem: Jeanne de Oliveira / noticiadamanha.com.br

WhatsApp ficará vulnerável?

Não exatamente — trata-se da inclusão da Lei de Mercado Digital, criada pela União Europeia. O intuito dessa lei é evitar que algumas empresas como Microsoft, Meta, Apple e Google se torne ‘empresas guardiãs’ de seus respectivos usuários.

Criando uma espécie de condições injustas de competição com outros concorrentes. Logo, essa lei obriga essas empresas que criem possibilidades de que seus usuários consigam também usufruírem dos serviços de outras empresas do setor.

Bem como a possibilidade de que hajam outras lojas de aplicativos alternativas, não somente as nativas dos dispositivos. Em razão disso, a Microsoft e Meta já anunciaram que estão pretendendo criar suas próprias lojas de aplicativos.

Muitos acreditam que o aplicativo poderá ficar vulnerável, haja vista que a segurança de ponta a ponta é uma das marcas registradas do WhatsApp. Com essa nova lei — na prática, este processo ficará um pouco diferente.

Por exemplo — a nova lei pretende possibilitar que os usuários do Telegram entrem em contato com usuários do WhatsApp — sem que haja a necessidade de ter uma conta cadastrada em ambos os aplicativos.

A Meta possui seis meses para conseguir se adaptar as novas regras estipuladas pela União Europeia. É válido ressaltar que ainda não se sabe ao certo se essas funcionalidades irão se expandir para os países fora da União Europeia.

Leia mais: Você desliga o Wi-Fi antes de dormir? Há um ótimo motivo para fazer isso

Como funciona na prática?

Na prática o recurso é conhecido como “Third-Party Chats”. Na qual promete revolucionar a maneira que nos comunicamos. Trata-se de uma funcionalidade exclusiva que garante aos usuários uma gama de possibilidades de comunicação entre os usuários.

Esta função ainda está sendo desenvolvida, e não está presente para todos os usuários. O intuito é que ela permita que haja a interação entre outros aplicativos de mensagens — não se limitando somente aos instalados.

Ou seja — haverá a possibilidade da troca de mensagens entre aplicativos como Telegram ou Signal. Ou seja, eles poderão entrar em contato direto com os usuários do WhatsApp.

Por mais que seja uma função a mais para os usuários, há o quesito preocupante: a segurança em torno dessas alterações. Portanto, é um grande obstáculo que a Meta precisa driblar a fim de conseguir se adequar as normas da União Europeia e mesmo assim fornecer aos seus usuários uma garantia a mais de segurança.

Leia mais: Confira qual é a cor ideal para o seu signo até o final de semana