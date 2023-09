O Nubank é um dos bancos brasileiros mais populares do país — em pouco tempo de história já soma mais de 70 milhões de correntistas. Sua popularidade explodiu durante sua campanha inicial, na qual ofertou cartão de crédito com limite inicial de R$ 50 para milhões de brasileiros. Entretanto, é um valor bem baixo e muitos brasileiros precisam de até 20x mais do que isso. Veja como aumentar o limite de crédito da melhor maneira possível.

Como alterar o limite máximo do Nubank rapidinho | Imagem: Jeanne de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Limite de crédito Nubank

Muitas pessoas vendem métodos de como aumentar o limite de crédito, entretanto, a chance disso ser golpe é muito grande. O limite de crédito é calculado com base no score de crédito de cada cliente do banco.

Haja vista que o perfil do cliente é visto não somente dentro do Nubank, como em outros órgãos com a ajuda das ferramentas exclusivas do Serasa.

Portanto — com base no perfil e histórico do cliente, o banco acaba se baseando e calculando o limite de crédito de cada cliente. Alguns recebem menos e outros mais — para aumentar o limite é necessário que pelo menos o usuário receba um limite, por menor que seja.

Através desse limite recebido poderá usar algumas técnicas exclusivas a fim de aumentar o seu limite de crédito. Obtendo muito mais possibilidades e expandindo suas bases de atuação em suas finanças pessoais.

Estas dicas práticas são comprovadas por milhões de brasileiros. É inacreditável o quão simples pode ser aumentar o limite de crédito do Nubank.

Observação: quando o limite for aumentado, basta ir na aba de limites do cartão para escolher o limite máximo.

Faça isso para turbinar o seu limite de crédito

Por mais que muitos tenham dúvidas quanto ao aumento do limite do cartão de crédito, é algo que é muito simples para outros. E não somente para clientes que recebem entre R$ 5 mil e R$ 10 mil — mas até mesmo para quem recebe somente 01 salário mínimo.

Faturas: pagar as faturas em dia é um dos pontos levados em consideração durante a análise de limite de crédito. Os clientes que não pagam suas faturas ou atrasam — possuem menos chances de ter o seu limite elevado.

Uso do limite: caso o cliente não use todo o limite disponível, as chances de ter o seu limite aumentado é bem pequena. Haja vista que o banco irá entender que o mesmo não precisa de todo aquele limite.

Gastos: concentrar os gastos mensais somente em um cartão de crédito é o ponto chave para gastar todo o limite e principalmente pagar todas as faturas em dia e atualizadas.

Portanto — essas são dicas simples e funcionais para o aumento do limite de crédito. Caso contrário, o cliente terá muito dificuldade em obter o tão sonhado aumento. Mas a partir do momento que começar usar ainda mais o cartão, pagar os valores em dia e manter uma constância — o limite aumenta de maneira totalmente automática.

