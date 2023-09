Radar energético: 3 signos que têm o sexto sentido aflorado

A intuição é uma característica que muitos têm, mas poucos sabem usar com sabedoria. Também chamada de sexto sentido, é um verdadeiro dom que pode ser usado para compreender melhor a nós mesmos e os outros, além de nos conectar de forma mais profunda com o universo que nos rodeia, permitindo explorar o mundo além do que os olhos veem e as mentes racionais compreendem. A seguir, saiba quais são os 3 signos que possuem um sexto sentido aflorado.

A intuição apurada

Ao longo da história, as sociedades em todo o mundo têm dado grande valor à intuição, frequentemente chamada de sexto sentido. Esse tipo de conhecimento é considerado uma forma especial de percepção que transcende um pensamento racional, proporcionando acesso direto a insights e orientações que muitas vezes escapam à mentalidade mais lógica.

E se falamos em intuição, também podemos falar de astrologia, já que três signos solares se destacam por serem frequentemente associados a essa capacidade mística. Continue a leitura, a seguir, para conhecer mais detalhes sobre a capacidade intuitiva dessas três casas zodiacais.

Os 3 signos com sexto sentido

1. Peixes e sua profunda conexão com emoções

Peixes, o último signo do zodíaco, é regido pelo planeta Netuno, que está associado à imaginação, aos sonhos e ao inconsciente. Essa regência proporciona aos piscianos uma conexão profunda com o mundo dos sentimentos e das emoções, tornando-os extremamente sensíveis e empáticos. Como resultado, eles muitas vezes têm a habilidade de sentir o que os outros estão experimentando, chegando ao ponto de confundir suas próprias emoções com as dos demais.

Essa capacidade de sintonia com o ambiente e as pessoas ao seu redor permite que os piscianos captem vibrações e energias que muitos não percebem. Assim, seu sexto sentido opera em frequências além do espectro comum, levando-os a ter premonições ou sonhos lúcidos. Além disso, muitos indivíduos de Peixes são atraídos por práticas espirituais e místicas, buscando uma conexão mais profunda com o universo.

2. Escorpião: o mais poderoso na intuição

Escorpião, por outro lado, é regido por Plutão, o planeta das transformações profundas e do inconsciente. Os escorpianos possuem uma habilidade notável de enxergar além das aparências, de investigar o que está oculto e de discernir verdades que muitos tentam esconder. Seu sexto sentido age como um radar que detecta mentiras, traições e segredos.

Essa aptidão quase psíquica dos escorpianos pode ser tanto uma dádiva quanto um fardo. Por um lado, eles são capazes de compreender as motivações e desejos mais profundos das pessoas ao seu redor. Por outro, essa percepção aguçada pode torná-los desconfiados e cautelosos. No entanto, quando usam sua intuição a seu favor, os escorpianos têm a capacidade de promover transformações, curas e renovações, tanto em si mesmos quanto nos outros.

3. Ascendente em Peixes ou Escorpião: intuição em dobro

Ter o ascendente em Peixes ou Escorpião amplifica ainda mais as características intuitivas de uma pessoa. O ascendente representa a máscara social de alguém, ou seja, como essa pessoa se apresenta ao mundo e como é percebida pelos outros. Portanto, ter o ascendente em um desses signos, mesmo que o Sol esteja em outro, traz à tona essa natureza intuitiva e mística de forma proeminente.

Indivíduos com ascendente em Peixes frequentemente são vistos como sonhadores, sensíveis e envoltos em uma aura de magia. Já aqueles com ascendente em Escorpião podem ser considerados misteriosos, intensos e dotados de uma habilidade quase magnética para atrair e fascinar os outros com sua percepção profunda.

Intuição que enxerga o mundo além do alcance

A intuição desempenha um papel significativo na vida de muitas pessoas, especialmente daquelas cujos signos astrológicos estão ligados a essa capacidade única. Tanto Peixes quanto Escorpião, juntamente com o ascendente em qualquer um desses signos, podem experimentar um sexto sentido poderoso que lhes permite explorar o mundo além do que os olhos veem e as mentes racionais compreendem. Essa intuição é um verdadeiro dom que pode ser usado para compreender melhor a nós mesmos e os outros, além de nos conectar de forma mais profunda com o universo que nos rodeia.

