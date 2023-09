Realidade em terras brasileiras desde o segundo semestre de 2020, o PIX se tornou a modalidade mais utilizada para transações financeiras, aposentando, inclusive, em algumas instituições bancárias, o recurso do TED e DOC. No entanto, novas funcionalidades já foram confirmadas para entrarem em vigor ainda este ano. Saiba mais detalhes sobre o que deve ser adicionado ao sistema de PIX, logo abaixo.

MEGA PIX do governo chegará a 70 milhões de brasileiros. | Foto: Reprodução

Milhões de brasileiros otimistas

Implementado no Brasil em outubro de 2020, o PIX se tornou a forma mais utilizada para transações financeiras.

Agora, pessoas físicas e jurídicas podem fazer suas transações financeiras a qualquer hora do dia, sem precisar aguardar um horário específico. No entanto, os brasileiros foram informados sobre uma nova modalidade no PIX, recentemente. Continue lendo, logo abaixo e entenda o que está por vir na modalidade de movimentação bancária mais amada pelos brasileiros.

PIX alçando novos voos

Devido à sua popularidade, o PIX agora terá novos objetivos, tornando-se uma ferramenta ainda mais essencial do que já é para a maioria dos cidadãos. De acordo com o Banco Central, o objetivo é reduzir o uso de dinheiro em espécie, aumentando a digitalização dos meios de pagamento, além de impulsionar a competição e eficiência do mercado de pagamentos de varejo.

Essa mudança permitirá que o PIX quebre as barreiras das transações que antes eram restritas a horários estabelecidos. Isso pode incentivar a inovação em outras atividades da economia real, reduzir o custo das transações eletrônicas e democratizar o acesso aos meios eletrônicos de pagamento.

Quebrando recordes

Até o momento, o PIX já promoveu a inclusão financeira de quase 71,5 milhões de pessoas que não realizavam transferências bancárias por meio de TED. Segundo informações do Banco Central, recentemente o PIX bateu o recorde de 152,7 milhões de transferências em um único dia.

Novidades na modalidade Pix

Uma das adições recentes, divulgadas recentemente pelo PIX, é a opção de transferências offline, que será mais prática e inclusiva para aqueles que não têm acesso imediato à internet. Para 2024, está prevista a implementação do PIX automático, que tem o potencial de substituir débitos automáticos e poderá ser aceito em contas de luz e água. Além disso, será possível pagar passagens de ônibus e pedágios usando o PIX.

De acordo com o Banco Central, essa modalidade poderá ser aprimorada com uma série de novas tecnologias, como aproximação e biometria, em dispositivos como celulares, smartwatches e outros gadgets. Essas inovações tornarão o PIX ainda mais conveniente e seguro para os usuários.

