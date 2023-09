Itaú libera CONSIGNADO com juros baixos; como contratar?

Salvo algumas exceções, muitos brasileiros passam por dificuldades financeiras em algum momento da vida, seja por dívidas ou quando precisam de um crédito extra para reformas, por exemplo. Em situação assim, o empréstimo consignado do Itaú surge como uma opção que pode realmente fazer a diferença no bolso do cliente. Continue a leitura, a seguir, para entender os requisitos para solicitar o crédito, assim como as vantagens oferecidas pela instituição bancária na modalidade.

Entenda como funciona o empréstimo consignado do Banco Itaú e conheça as principais vantagens do serviço. | Foto: Reprodução

Pensou em consignado?

Em situações de dificuldades financeiras ou quando se tem planos que envolvem reformas, aquisição de imóveis e outros investimentos, muitas pessoas optam por recorrer a empréstimos para suprir suas necessidades.

Dentro desse tipo de situação, o empréstimo consignado do Itaú surge como uma opção atrativa e diferenciada, independentemente do objetivo da contratação. Continue a leitura, a seguir, para entender os requisitos para solicitar o crédito, assim como as vantagens oferecidas pela instituição bancária na modalidade.

Leia mais: Passo a passo para aumentar o limite do cartão Itaú

Conheça os detalhes do crédito consignado Itaú

O grande diferencial do empréstimo consignado, não apenas no Itaú, mas de maneira geral, é a ausência da necessidade de elaborar complexos planejamentos para garantir o pagamento das parcelas. Isso ocorre porque o valor das prestações é descontado automaticamente e diretamente na folha de pagamento do contratante, o que garante uma quitação prática e sem complicações.

O empréstimo consignado é acessível a diferentes grupos, tais como:

Aposentados e pensionistas do INSS: beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social.

beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social. Servidores públicos: servidores de prefeituras, estados e governo federal; militares das forças armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica).

Vale ressaltar que não é necessário ser correntista do Itaú para contratar esse tipo de crédito. No entanto, é fundamental que a entidade empregadora, seja ela uma empresa privada ou um órgão público, possua um convênio com o banco e que o solicitante tenha margem consignável suficiente para cobrir o valor do empréstimo e das parcelas.

O que está ‘no pacote’ da linha de crédito?

Ao contratar um empréstimo consignado, sempre haverá juros, encargos, impostos e outras despesas, que são minuciosamente detalhados no contrato. O Itaú informa que as taxas para o crédito consignado do banco normalmente são mais vantajosas se comparadas às demais opções de empréstimo. Contudo, é bom lembrar que as taxas de juros podem sofrer variação. Por essa razão, é altamente recomendável que o interessado simule o empréstimo no site do banco para obter uma visão precisa das condições oferecidas.

Como contratar o empréstimo consignado no Itaú?

Acesse o site oficial do Itaú. Localize a opção “simular agora” ou algo semelhante na página inicial. Insira suas informações pessoais, como CPF, e quaisquer outras informações solicitadas que possam auxiliar o banco a avaliar seu perfil financeiro. Após inserir seus dados, você terá acesso às ofertas disponíveis, com detalhes sobre taxas de juros, prazos de pagamento e valores das parcelas. Selecione a oferta que melhor se adequa às suas necessidades e siga as instruções para finalizar a proposta. O banco avaliará sua solicitação e, se aprovada, o valor do empréstimo será disponibilizado para você. O desconto das parcelas ocorrerá diretamente em sua folha de pagamento ou benefício do INSS.

Conselho de amigo

É sempre aconselhável ler atentamente os termos e condições do contrato antes de assinar e garantir que as condições do empréstimo estejam alinhadas com seu planejamento financeiro. O empréstimo consignado pode ser uma ferramenta útil, mas é fundamental utilizá-lo com responsabilidade.

Leia também: Como alterar o “limite máximo” do Nubank rapidinho?