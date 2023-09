Governo Lula confirma lista para receber Pix de R$ 900 em breve

Pix de R$ 900? Em meio ao cenário político e social do Brasil, o terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva reacende debates e expectativas em torno de programas sociais emblemáticos. Entre as ações que voltam à agenda presidencial, destaca-se a reformulação do Bolsa Família, que promete mudanças significativas nos valores distribuídos e nos critérios de elegibilidade. Será que as novidades significam um fôlego extra no orçamento das famílias mais carentes? Continue a leitura e saiba mais sobre o que está por vir.

Muitas famílias agora recebem um Pix de R$ 900 como parte do Novo Bolsa Família. Foto: Ricardo Stuckert/PR

Bolsa Família paga R$ 900 para beneficiários

Desde que assumiu a presidência pela terceira vez, Lula decidiu retomar programas que tiveram sucesso em mandatos anteriores, tais como Mais Médicos, Minha Casa, Minha Vida e o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Mas um dos grandes destaques é, sem dúvida, a revitalização do programa Bolsa Família. Em março deste ano, foi lançado o Novo Bolsa Família, que trouxe mudanças significativas no formato de distribuição e nos valores repassados às famílias. A grande novidade é que o valor mínimo do benefício saltou para R$ 600,00.

As mudanças não param por aí. Famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e que têm renda familiar mensal de até R$ 218,00 por pessoa, agora têm direito a benefícios adicionais. Estes são transferidos através do aplicativo Caixa Tem, utilizando o sistema de pagamento instantâneo PIX. Estima-se que o valor médio recebido pelas famílias tenha chegado a aproximadamente R$ 900,00.

As bonificações adicionais são estruturadas para atender a diferentes necessidades dentro do núcleo familiar. Por exemplo, famílias com crianças de até seis anos de idade recebem um acréscimo mensal de R$ 150,00, conhecido como Benefício Primeira Infância. Há ainda o Benefício Variável Familiar de R$ 50,00 mensais, voltado para famílias que incluem gestantes ou crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos. Nesse contexto, uma família que tenha duas crianças até seis anos poderia receber, no total, um valor de R$ 900,00 por meio do Caixa Tem, disponível para Android e iOS.

Calendário de pagamentos

Para os interessados, é crucial ficar atento ao calendário de pagamentos do Bolsa Família. Os repasses são realizados de acordo com o último dígito do Número de Inscrição Social (NIS) do beneficiário titular. Em setembro, por exemplo, os pagamentos estão agendados para datas que vão do dia 18 ao dia 29, conforme o último dígito do NIS de cada beneficiário.

Portanto, a revitalização do Bolsa Família no terceiro mandato de Lula da Silva sugere uma política de assistência social mais robusta, buscando atender às necessidades específicas de diferentes grupos dentro das famílias beneficiadas. As mudanças parecem mirar uma melhoria direta na qualidade de vida dessas pessoas, oferecendo não apenas um valor-base mais elevado, mas também adicionais que contemplam fases distintas da vida familiar. Resta agora observar a implementação efetiva dessas políticas e seus impactos a médio e longo prazo na sociedade brasileira.

