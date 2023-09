Na busca por coibir as práticas de fraude no programa de transferência de renda Bolsa Família, o governo federal apertou o cerco no que se refere as fiscalizações dos cadastros de beneficiários dentro do CadÚnico. Com a descoberta de inúmeras irregularidades, bem como inconsistências em dados fornecidos pelos contemplados pelo auxílio social, milhares de famílias tiveram o repasse bloqueado ou até mesmo cancelado. A seguir, saiba mais detalhes sobre o calendário de setembro e descubra se você ainda receberá o Bolsa Família.

Alerta GERAL: governo anuncia lista de novos BLOQUEADOS em setembro. | Foto: Montagem / Reprodução

Tudo bloqueado neste mês

O programa Bolsa Família, criado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), está retomando os pagamentos mensais aos beneficiários neste mês de setembro.

A partir da próxima segunda-feira (18), aqueles inscritos sob o NIS 1 (Número de Identificação Social) serão os primeiros a receber e poderão começar a movimentar os valores. Continue a leitura para saber mais detalhes sobre as novidades relacionadas ao pagamento do benefício social do governo federal.

Leia mais: Beneficiários do Bolsa Família podem comemorar VITÓRIA com esta novidade

Como consultar se seu benefício está livre de bloqueio

No entanto, com os recentes bloqueios por conta de irregularidades identificadas no sistema do CadÚnico, muitos beneficiários estão apreensivos para saber se seus pagamentos serão efetivados este mês. Felizmente, o Bolsa Família disponibiliza canais online para consulta, o que permite verificar se o repasse será bloqueado ou não em setembro. Veja abaixo onde você pode consultar a situação do programa:

Portal Cidadão da CEF: acesse o site.

acesse o site. Atendimento Bolsa Família da Caixa Econômica Federal: ligue para o telefone 111, disponível 24 horas por dia.

ligue para o telefone 111, disponível 24 horas por dia. Aplicativo móvel do Bolsa Família: download em smartphones com Android e iOS.

download em smartphones com Android e iOS. Chat do governo: acesse o site do MDS.

Atendimento Caixa Cidadão: ligue para o número 0800 726 0207, de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, e aos sábados, das 10h às 16h.

ligue para o número 0800 726 0207, de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, e aos sábados, das 10h às 16h. Ouvidoria Caixa: ligue para o número 0800 725 7474, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

ligue para o número 0800 725 7474, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Centro de Referência em Assistência Social (CRAS): procure o mais próximo da sua residência.

Para os beneficiários regulares, o Bolsa Família irá depositar o valor padrão do auxílio, que é de R$ 600, acrescido de adicionais extras. Crianças de até seis anos receberão um adicional de R$ 150, adolescentes entre 7 e 18 anos receberão R$ 50, e gestantes e lactantes também receberão R$ 50.

Cronograma de repasses do benefício neste mês

Leia também: Por que estas pessoas receberão menos 108,00 no Bolsa Família?