Assistidos e julgados: 8 piores filmes da Netflix para nem perder tempo

Na hora de procurar por algo para assistir no streaming, boa parte das pessoas definitivamente não busca saber quais são os piores filmes da Netflix. Porém, saber quais são eles é a melhor forma de evitá-los na hora de apertar o play.

Afinal, constantemente ótimos lançamentos estão chegando na plataforma, e dar atenção a eles é o mais interessante a se fazer, em termos de ganho de tempo de entretenimento de qualidade.

Mas, claro: o que é ruim para alguns, para outros pode ser algo interessante de assistir.

Mesmo assim, porém, existem exatamente 8 produções que estão entre as “mais ruins” da Netflix, uma vez que não se mostraram tão preocupadas com a qualidade.

Todas elas são apresentadas na leitura a seguir.

Os piores filmes da Netflix atualmente

Filme 1: Projeto Extração

John Cena e Jackie Chan são as estrelas deste título que não consegue entregar tudo o que promete: seu enredo simplesmente se perde no meio de tantos diálogos tragicômicos e cenas de ação, deixando até mesmo os fãs do gênero decepcionados.

O resultado não poderia ser outro: um filme muito previsível.

Filme 2: Army of the Dead: Invasão em Las Vegas

Este é um título cheio de reviravoltas e ação, mas que não tem uma narrativa envolvente e está repleto dos mais clássicos clichês dos filmes de zumbis.

Mesmo tendo Dave Bautista (o famoso Drax, da franquia Guardiões da Galáxia) como estrela, o roteiro acabou sendo fraco, composto por um encerramento que passa a sensação de perda de tempo.

Filme 3: Mimadinhos

Este remake do ano de 2021 tenta ser engraçado, mas acaba entregando situações constrangedoras e piadas sem graça.

Neste, que definitivamente é um dos piores filmes da Netflix, um milionário decide obrigar toda a família a levar uma vida humilde de trabalho, depois de perceber que seus herdeiros querem apenas usar sua renda.

Filme 4: Alerta Vermelho

Quem vê os nomes de peso que compõem o elenco, como Gal Gadot e Ryan Reynolds, não imagina que este título poderia estar entre os piores filmes na Netflix, mas está.

O roteiro tem alguns problemas e os diálogos, por sua vez, são rasos demais na maior parte do tempo.

Filme 5: Meus Sogros Tão Pro Crime

Nem mesmo o fato de a produção deste filme ter ficado a cargo de Adam Sandler conseguiu garantir o sucesso: o resultado foi um título que tenta ser engraçado, mas definitivamente não consegue. Tudo o que ele mostra, de modo geral, é falta de criatividade.

Filme 6: Vende-se Esta Casa

Este suspense conta a história de uma mãe e seu filho, que vão morar em uma casa afastada, nas montanhas, e descobrem algo muito misterioso por lá.

Porém, o suspense esperado não é entregue em nenhum momento, decepcionando os fãs deste gênero.

Filme 7: Um Amor, Mil Casamentos

Este filme até começa bem, mas acaba se perdendo conforme entra em uma inesperada reviravolta que prejudica o enredo.

Por fim, é mais uma produção esquecível, seguindo a mesma linha de “Morte no Funeral”.

Filme 8: 365 Dias: Hoje

A sequência de “365 Dias” ficou conhecida entre o público como uma das mais decepcionantes produções próprias da Netflix, falhando totalmente no seu papel de dar continuidade à primeira história.

É perfeitamente possível fugir destes títulos

A lista de piores filmes da Netflix pode ir muito além do que foi citado acima, com base nos gostos e expectativas de cada assinante.

Porém, vale relembrar que dá para evitar estes títulos, uma vez que existem centenas de outras opções dentro da plataforma.

