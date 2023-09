Mais do que ensinar as matérias que todos aprendem há centenas de anos, a escola tem um papel determinante em preparar os alunos para os desafios do mundo atual. No entanto, será que isto, de fato, acontece nos colégios modernos? Continue a leitura para conhecer os sete hábitos de sucesso que toda instituição de ensino deveria ensinar aos seus alunos desde o ensino fundamental.

Ninguém aprende estes 7 hábitos de sucesso na escola; veja agora. | Foto: Reprodução

O que você não aprendeu na escola

Já imaginou como seria a sua vida se nunca tivesse ido à escola? A escola desempenha um papel fundamental na formação dos adultos, nos preparando muitas vezes para os desafios da vida em sociedade. Mais do que isso, podemos dizer que a educação é o alicerce de uma sociedade bem estruturada, fornecendo conhecimentos essenciais em matemática, português, ciências, inglês, assim como promovendo o contato social com colegas, o desenvolvimento do trabalho em equipe, a prática de esportes e muito mais.

Mas será que aprendemos tudo o que era realmente preciso para enfrentar os desafios da vida que levamos hoje? Continue a leitura, a seguir, e saiba os principais hábitos que a maioria das instituições não passam para seus alunos.

O modelo escolar atual

Se pensarmos em instituições de ensino ao longo dos anos, podemos ter motivos para desanimar, já que o modelo escolar dos dias de hoje pouco evoluiu desde o século XIX. As salas de aula tradicionais continuam sendo espaços onde professores trancam suas portas e despejam seus conteúdos, muitas vezes de forma quase robotizada.

Além disso, o conteúdo ainda segue a visão industrial dos séculos XVIII e XIX, quando a formação técnica era essencial para atender às demandas industriais da época. Mas será que esse modelo ainda é adequado para o século XXI? As necessidades dos profissionais modernos vão além das habilidades técnicas, incluindo aspectos como o autoconhecimento.

O essencial que não está nos livros

Vivemos em um mundo em constante evolução, no qual muitas das habilidades necessárias para uma vida próxima do ideal não estão nos livros escolares nem nas palestras dos professores. No Brasil, a adoção da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) pelas escolas representa um passo importante no tão almejado desenvolvimento de competências e habilidades essenciais para os jovens. No entanto, ainda há muito a ser feito para adaptar a educação ao mundo atual.

As 7 habilidades de vida que a escola não ensinou

Quais são, então, as habilidades que a escola não nos ensina até hoje? Logo abaixo, citamos as sete principais:

1. Habilidade em vendas

A capacidade de negociar e vender é valiosa em todos os aspectos da vida, não se limitando apenas a transações comerciais. Independentemente da profissão, saber se vender e negociar é essencial. Um médico que sabe vender seus serviços atrai mais pacientes, enquanto um professor que sabe vender cativa mais alunos. Não é necessário ser extrovertido; essa habilidade pode ser aprendida com dedicação e prática.

2. Habilidade em negociação

A negociação é uma competência fundamental que muitas vezes não é ensinada de forma prática nas escolas tradicionais. Na vida adulta, ser capaz de negociar pode ser a diferença entre superar desafios ou não. Ensinar habilidades de negociação desde a infância pode trazer inúmeros benefícios ao longo da vida.

3. Priorizando a saúde mental

A questão da saúde mental ainda não recebe a devida atenção nas escolas, mesmo em um país que lidera as estatísticas de ansiedade. A Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que um em cada cinco adolescentes enfrenta problemas de saúde mental, com metade das doenças mentais se manifestando aos 14 anos. A pergunta que fica é: quais os benefícios de introduzir o tema da saúde mental desde os primeiros anos escolares?

4. Posicionamento digital e networking

As redes sociais, muitas vezes, são uma faca de dois gumes para os jovens. Elas podem ser tanto prejudiciais como oportunidades valiosas. É de fundamental importância ensinar os alunos a discernir o que fazer e o que evitar nas plataformas digitais.

Além disso, compreender o poder de um sólido networking é vital para o sucesso profissional. Ter uma presença online não se resume apenas a acumular curtidas no Instagram. Mesmo que você não seja fã das redes sociais, manter uma reputação digital positiva pode ser um diferencial na busca por empregos. As escolas têm a responsabilidade de ensinar a arte e a disciplina necessárias para construir uma identidade online sólida.

5. Defesa Pessoal

A importância de saber se defender diante de situações de perigo não pode ser subestimada. No mundo atual, aprender noções básicas de defesa pessoal é essencial para desenvolver autoconfiança e não se submeter a condições injustas impostas por outros.

6. Conhecimento de primeiros socorros

Ter conhecimentos básicos de primeiros socorros é uma habilidade que todos deveriam adquirir. A capacidade de ajudar a si mesmo ou a outros em situações críticas de saúde pode fazer a diferença entre a vida e a morte. O ensino de primeiros socorros deveria ser uma parte fundamental do currículo escolar, começando desde cedo.

7. Educação Financeira e Equilíbrio

Dinheiro é importante, mas não é tudo na vida. A equação tradicional de que boas notas na escola levam a melhores perspectivas financeiras nem sempre bate. As escolas devem ir além do ensino acadêmico e ensinar aos alunos como administrar dinheiro de forma responsável.

Além disso, é realmente necessário entender que o sucesso não se resume apenas a conquistas financeiras. Ter tempo de qualidade com a família, encontrar equilíbrio na vida e buscar a felicidade em todas as áreas são elementos essenciais que devem ser ensinados nas escolas. Encontrar esse equilíbrio é uma habilidade que pode ser desenvolvida e que é fundamental para uma vida plena e saudável.

