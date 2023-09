Por que estas pessoas receberão menos 108,00 no Bolsa Família?

O Bolsa Família, programa social criado pelo atual presidente Lula, retornou com seus benefícios para setembro! Com o calendário oficial já informado, é possível conferir quanto cada NIS irá receber. Porém, uma péssima notícia pegou alguns beneficiários de surpresa: um desconto de R$108 reais nas parcelas a serem pagas.

Como todos sabem, os repasses do Bolsa Família acontece por meio do aplicativo Caixa Tem, aplicativo da Caixa Econômica Federal que contempla os milhares de inscritos no programa através do CadÚnico. No entanto, o sistema possui outros auxílios que contemplam os mesmos beneficiários do Bolsa Família. É o caso do Auxílio Gás!

Porque algumas pessoas vão receber o benefício com desconto de R$108,00? Acompanhe. | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O desconto

O desconto é proveniente do repasse de R$108,00 do auxílio, que contém pagamentos somente a cada dois meses. Isso significa que o pagamento do Bolsa Família em setembro não terá a parcela extra do auxílio, que corresponde ao valor integral do gás de cozinha de 13kg conforme os dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (ANP).

No entanto, os repasses padrões do Bolsa Família seguem normais, começando no dia 18 de setembro de 2023, contando com extras, como R$150,00 para crianças de até seis anos; R$50,00 para gestantes e lactantes; R$50,00 para adolescentes entre 07 e 18 anos, entre outros.

Calendário Bolsa Família de setembro

Veja como fica o calendário oficial do programa e as possíveis antecipações dos repasses:

Final do NIS 1 – 18 (liberado dia 16/09);

Final do NIS 2 – 19;

Final do NIS 3 – 20;

Final do NIS 4 – 21;

Final do NIS 5 – 22;

Final do NIS 6 – 25 (liberado dia 23/09);

Final do NIS 7 – 26;

Final do NIS 8 – 27;

Final do NIS 9 – 28;

Final do NIS 0 – 29.

Vale ressaltar que os repasses acontecem através do Caixa Tem, aplicativo da Caixa Econômica Federal.

