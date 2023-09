Por que os gatos amam caixas de papelão? Há um bom motivo

Qualquer pessoa que ame os animais de estimação e seus respectivos modos de ser já deve ter reparado que os gatos amam caixas de papelão. E esta relação de amor tão única, por sua vez, está relacionada a um comportamento no mínimo curioso dos felinos, e que já há muito tempo tem encantado e intrigado tanto os seus tutores quanto as pessoas que os observam com maior distância.

Aliás: para os humanos, todas as caixas de papelão representam algo muito simples e até mesmo descartável, mesmo quando a reciclagem está em alta. Mas, para os amados felinos domésticos, elas vão além e representam algo muito diferente.

A atração deles por essas caixas é uma característica que, aparentemente, transcende as idades e até mesmo as raças.

Não é exagero afirmar, aliás, que não importa se são até mesmo os felinos mais selvagens, ou apenas os gatos domésticos que vivem rodeados de mimos: a conexão com estes espaços móveis de papelão é algo universal.

Mas, afinal: por que será que isso acontece?

E a resposta para essa pergunta tão intrigante está no decorrer dos próximos tópicos.

Os gatos amam caixas de papelão por motivos muito compreensíveis | Imagem: Chris Boyer / unsplash.com

Os gatos amam caixas de papelão e, em um primeiro momento, o motivo para isso é muito simples

Uma das respostas que mais se encaixa na pergunta “por que os gatos amam caixas de papelão” está ligada ao fato de que, para os felinos, estas caixas representam um ambiente mais reconfortante e seguro.

Eles são predadores natos e, por isso, uma simples caixa é capaz de se transformar em um tipo de esconderijo perfeito, um local no qual eles conseguem se sentir bem mais protegidos, enquanto observam tudo o que acontece ao redor, sem o risco de serem vistos por possíveis ameaças.

Por sua vez, esse instinto de se manter escondido enquanto observa o ambiente é algo que há muito tempo está enraizado no comportamento que, mesmo com a domesticação, se mantém selvagem.

Além deste motivo, que é totalmente aceitável, também é possível dizer que os gatos amam caixas de papelão pelo fato de que elas possuem certo isolamento térmico. Ou seja: são espaços que ficam frescos nos dias quentes de verão, e menos gelados nos dias de inverno.

A temperatura mais agradável definitivamente pode ser um fator que causa o fascínio por estas caixas tão simples, além do conforto e da proteção já citados anteriormente.

Não há quem não se divirta observando a relação dos gatos com as caixas de papelão

A ciência, de modo geral, ainda não foi capaz de desvendar de forma mais completa o que faz os gatos amarem as caixas de papelão. Porém, uma coisa é muito certa: esta paixão é um aspecto realmente divertido, capaz de fazer qualquer pessoa sorrir e se lembrar que, embora sejam muito independentes, estes felinos tão fofos não deixam de ter, também, um lado curioso e brincalhão.

Logo, quem costuma receber encomendas em casa não deve se surpreender ao perceber que seu bichano se mantém mais curioso a respeito da embalagem do que a respeito do conteúdo que faz parte dela.

Afinal, eles encaram as caixas como refúgio e playground. Não é à toa, por sinal, que acabam ficando mais felizes brincando com estes espaços do que com brinquedos que são desenvolvidos especificamente para o lazer deles.

