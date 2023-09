Beneficiários têm que ficar atento ao novo AVISO no CadÚnico

O Bolsa Família assiste todos os meses milhões de brasileiros, sendo a principal fonte de renda deles, por isso, ao menor sinal que pode acontecer algum bloqueio nos repasses, eles já ficam com bastante medo, pois a maioria, com o benefício é que eles têm dinheiro para que as necessidades básicas sejam supridas. E neste mês de setembro, uma mensagem que está aparecendo no aplicativo do Cadastro Único tem gerado uma grande preocupação, entenda.

Saiba o significado do aviso que chegou aos beneficiários do Bolsa Família no CadÚnico | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Por que tanto medo?

O medo em questão não é sem motivo, já que desde que houve o lançamento do novo Bolsa Família, a porta ficou “estreita”, tanto para entrar quanto para permanecer no programa social. Tudo isso para evitar que aconteça o mesmo problema que atingiu o Auxílio Brasil.

Além disso, agora, com a fiscalização constante, todos os meses, milhares de famílias são retiradas do programa social, algumas conseguem voltar, ao provar que estão regularizadas, já outras, sofrem a punição permanente.

Outra novidade é que o governo também irá limitar o número de beneficiários unipessoais em cada cidade, para evitar fraudes e também para ajudar as famílias que passam por mais necessidade.

Veja também: Antes Do Prazo: Bolsa Família Tem Alteração No Calendário?

Aviso no aplicativo do Cadastro Único está gerando bastante medo

O início dos pagamentos de setembro está chegando, com isso, o número de pessoas que começam a pesquisar sobre o assunto, aumenta bastante. E para realizar a consulta dos valores um dos canais disponíveis é o aplicativo do Cadastro Único.

Contudo, um erro está sendo relatado, de acordo com usuários, ao entrar no aplicativo e tentar acessar as informações de pagamentos, uma mensagem informa que não há pagamentos agendados para o mês de setembro.

O que tem causado bastante medo, pois o beneficiário não sabe se de fato foi bloqueado ou apenas suspenso do programa social. Mas ao ir até o CRAS, a unidade informa que isso trata-se apenas de um erro do aplicativo.

Como verificar o pagamento da maneira correta?

Como os pagamentos ainda irão iniciar, é normal que o banco de dados do programa esteja passando por uma rápida atualização, o que ocasiona o erro que foi citado. O ideal é que os beneficiários realizem a consulta a partir do dia 17, para um resultado mais concreto.

Também é possível buscar informações de maneira presencial, no CRAS, ou através do aplicativo Caixa Tem ou discando 121. E a grande novidade da vez, é a implementação de um Web Chat para conectar os beneficiários e os atendentes do Ministério responsável.

Portanto, caso a mensagem tenha aparecido para você, deve se tratar apenas de mais um erro do aplicativo, basta aguardar, que em breve tudo irá se regularizar.

Veja também: Parcelas Dos Beneficiários Do CadÚnico Terão Menos 108 Reais