Gosta de canetas? Basta uma dessa para ter todas as cores sempre

Já pensou ter uma caneta capaz de reproduzir qualquer cor existente no mundo? O que parecia impossível se tornou realidade com a chegada da Colorpik, uma caneta inteligente que veio para revolucionar o mercado.

Ela conta com um sensor de cores RGB que possui quatro cartuchos de tinta recarregáveis em diferentes cores básicas. O funcionamento da Colorpik está exatamente ligado a esse dispositivo.

De modo geral, basta apontar o sensor contra o local desejado, por exemplo, uma flor, uma parede, uma roupa, um carro ou um brinquedo, e depois pressionar o botão que digitaliza e faz a cópia da coloração.

O processo é tão simples que parece mágica. Veja mais sobre o potencial e o funcionamento da caneta, acompanhe os detalhes abaixo.

Caneta que tem todas as cores? A Colorpink é a solução. | Imagem: Aaron Burden / unsplash.com

Como a Colorpik funciona?

Os quatro cartuchos dentro da caneta funcionam como uma “bomba”, capaz de misturar as tintas de cores básicas até atingir a cor desejada.

A caneta em si é equipada com seis pontas diferentes, que podem ser trocadas conforme o interesse do usuário. As seis pontas são: esferográfica, marcador, pincel, fonte redonda e agulha.

Além desse aspecto prático, a caneta Colorpik também está integrada a um aplicativo especial que possibilita o ajuste de tonalidade das cores digitalizadas. O menu do app conta com 199 cores diferentes.

De acordo com os criadores da caneta, ela tem capacidade para ser utilizada sem necessidade de recarga por um período de até 15 horas. Além dos quatro cartuchos, ela possui ainda uma bateria recarregável.

Os cartuchos são tão poderosos que cada um deles possibilita o equivalente a 24 quilômetros de desenho. Vale dizer ainda que a caneta pode ser utilizada tanto em papel quanto em telas digitais.

E quanto ela custa?

A Colorpik iniciou sua fase de pré-venda através do site oficial e também faz parte de uma campanha promovida pela Kickstarter, plataforma que conecta pessoas (criadores, apoiadores e investidores) para o financiamento de projetos.

Até o momento, não foi divulgada uma data oficial para a comercialização da caneta. Apenas o que se sabe é o preço estimado que deve ser cobrado por ela. O valor será de US$298, ou seja, o equivalente a quase R$ 1,5 mil.

