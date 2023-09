Cartão SUS: aprenda a tirar sua segunda via

O Sistema Único de Saúde representa uma conquista para a sociedade brasileira atual. Atendendo todos os indivíduos do país, o SUS é o maior sistema público de saúde do mundo, atendendo a cerca de 190 milhões de pessoas.

No entanto, para ter acesso ao sistema, é necessário possuir um cadastro no SUS, através do cartão disponibilizado.

Se seu cartão SUS foi perdido por algum motivo, é importante saber que precisa de uma segunda via para receber atendimento médico nas unidades de saúde.

Para solicitar a segunda via do Cartão Sus basta:

Acesse o site oficial do Sistema SUS online; Faça login com seus dados de acesso, que incluem seu nome, CPF, nome da mãe, data e cidade de nascimento; No sistema, você poderá imprimir um novo protocolo para solicitar o Cartão do SUS.

Outra forma de conseguir a segunda via do cartão é indo até uma unidade do SUS mais próxima de sua residência e seguir os seguintes passos:

Vá até a unidade de saúde mais próxima de onde você mora; Leve seus documentos pessoais, como CPF e RG; Na unidade de saúde, você pode pedir uma nova via do Cartão do SUS através do processo de novo credenciamento.

Como fazer o cadastro no SUS

Para realizar o cadastro no SUS e ter acesso a um atendimento especializado, é necessário acessar o Meu DigiSUS. É possível acessar através da conta Gov.br. Ao logar, basta clicar em “Crie sua conta gov.br” se você ainda não tiver uma; ou acesse a sua conta digitando o número do CPF. Em seguida, siga os seguintes passos:

No menu do lado esquerdo da tela, clique na opção “Minha Saúde”; Para ter acesso ao Cartão do SUS online clique em “Acessar”, ao lado dessas informações; No canto superior direito da tela, clicando no ícone de compartilhamento, você conseguir baixar o seu novo cartão SUS.

O que é o cartão SUS?

O Cartão Nacional de Saúde – CNS, é o documento de identificação do usuário do SUS. Este registro contém as informações dos indivíduos, como: dados pessoais (nome, nome da mãe, data de nascimento, etc), contatos (telefones, endereço, e-mails) e documentos (CPF, RG, Certidões, etc).

Qual a importância de ter o cartão do SUS?

O Cartão Nacional de Saúde (CNS), conhecido como Cartão SUS, é o documento de identificação dos usuários do Sistema Único. É através dos dados contidos nele que é feito o contato com o paciente para a realização de exames, consultas e cirurgias. Por isso, é imprescindível que o cadastro esteja sempre atualizado.

