Governo fará último “Super Pix” do ano no final de setembro

A reta final de pagamentos referentes aos valores da restituição do Imposto de Renda para Pessoa Física, enfim, chegou. Confirmado pelo governo federal, os repasses do quinto e último lote de restituições começarão a ser efetuados a partir do dia 29 de setembro, por meio da Receita Federal. Saiba mais detalhes, a seguir, sobre quem deve estar na lista final de pagamentos do IR.

Governo federal confirma pagamento de último lote da restituição do IR para setembro. | foto: Reprodução

Setembro de bolso cheio

O Governo Federal está pronto para iniciar o pagamento do quinto e último lote de restituições referentes ao Imposto de Renda de 2023. Esses pagamentos começarão a ser efetuados a partir do dia 29 de setembro, por meio da Receita Federal.

Até o momento, mais de 20 milhões de contribuintes já receberam valores que somam mais de R$ 25 bilhões nos lotes anteriores. Continue a leitura para saber quem irá receber a última leva de pagamentos da Receite Federal, logo abaixo.

Novo método de pagamento em 2023

Uma das novidades deste ano nas restituições foi a possibilidade de pagamento via Pix. Isso significa que aqueles que informaram sua chave Pix ou conta bancária durante a declaração do Imposto de Renda foram os principais beneficiados com essa forma de pagamento, tendo recebido os valores correspondentes já nos primeiros lotes.

Caso haja algum problema com os dados informados, como contas desativadas ou informações incorretas, a Receita Federal disponibilizará os valores para retirada por até 12 meses, e o resgate deverá ser realizado diretamente no Banco do Brasil.

Como posso consultar?

À medida que o último lote de restituições se aproxima, muitos brasileiros se perguntam se receberão os pagamentos via Pix, e justamente por isso é importante verificar se você está na lista de beneficiários. Para saber se o governo irá efetuar o pagamento, você pode verificar o seu direito aos valores no site da Receita Federal, caso ainda não tenha recebido a restituição do Imposto de Renda. Além disso, por meio do e-CAC, é possível conferir o detalhamento da sua declaração e verificar se existem pendências ou correções a serem feitas.

Cronograma de pagamentos

O calendário de pagamentos das restituições do Imposto de Renda de 2023 foi estabelecido com base na ordem de prioridade dos declarantes. Primeiramente, os cidadãos com 80 anos ou mais receberam seus pagamentos, seguidos pelos idosos entre 60 e 79 anos e pessoas com deficiência. A ordem de prioridade continuou com aqueles que optaram pelo recebimento via PIX e aqueles que tiveram a maior parte de sua renda proveniente do magistério.

Entenda a restituição do IR

A restituição é o reembolso feito pela Receita Federal aos contribuintes que pagaram mais impostos do que o devido. Esse valor corresponde à diferença entre o que foi pago e o valor real que deveria ter sido desembolsado. A introdução do Pix como forma de pagamento das restituições foi uma medida para agilizar o processo de pagamento aos contribuintes.

