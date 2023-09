Por que especialistas alertam para perigo em acelerar áudios no WhatsApp

O hábito de acelerar a velocidade de áudios e vídeos pode causar efeitos negativos na saúde. Psicólogos e pesquisadores afirmam que pessoas expostas frequentemente a estímulos frenéticos podem desenvolver dificuldade em reter informações.

“É como se você desenvolvesse, com a passagem do tempo, uma incapacidade de se aprofundar nos temas. Não é necessariamente que você fica ansioso, mas você não sabe mais o que fazer com uma informação que demora um pouco. Tem que associar, mas você perdeu a habilidade de associar”.

Uma pesquisa do Conselho Nacional de Secretários de Saúde aponta que 31,6% dos jovens, entre 18 e 24 anos, já receberam diagnóstico de ansiedade.

Os especialistas alertam para os sinais que indicam efeitos do uso excessivo da internet e seus recursos, como aceleração da velocidade. Entre eles o uso de aplicativos e redes sociais por muito tempo, sensação de angústia ao identificar que a bateria do celular está acabando ou sem acesso à internet e retomada do bem-estar somente quando está conectado.

Porque especialistas estão alertas no perigo de acelerar os audios do Whatsapp? Fique atento. | Crédito Imagem: infomoney

Como fazer para desacelerar o áudio do WhatsApp?

Se você quiser mudar a velocidade no WhatsApp, é só basta clicar no ícone de reprodução do áudio e um botão vai aparecer no lugar da foto do contato, indicando o modo de aceleração. Se a sua vontade for trocar, basta clicar nesse ícone para alterar a reprodução.

Qual a velocidade normal do áudio do WhatsApp?

É possível acelerar o áudio em três velocidades de reprodução: a normal (1,0x), a média (1,5x) e a rápida (2,0x).

Como desacelerar o áudio no Audacity?

Como diminuir a velocidade do áudio no Audacity

Selecione a área que você deseja desacelerar. Ou vá para Edit > Select All para selecionar a faixa inteira. Clique em Effect > Change Tempo. Arraste a barra de controle para a esquerda para configurar o quanto você deseja diminuir a velocidade da faixa. Clique em OK.

O que é Audacity?

O Audacity é um poderoso software de gravação e edição de áudio gratuito e de código aberto. Mas não se engane pela palavra “grátis”. Isso porque, mesmo sendo gratuito, ele faz frente a qualquer software de áudio ou plugin pago com seu poderoso conjunto de recursos.

Você pode usar Audacity para tarefas variadas como gravação, edição, mixagem de trechos de áudio, inclusão de efeitos, conversão de arquivos de áudio e muito mais.

