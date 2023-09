Facebook deve acabar com conteúdo que muitos adoram

Direcionada à se dedicar a conteúdos de vídeos curtos, no estilo TikTok, a empresa meta anunciou o fim de um recurso antigo do Facebook. No entanto, a disponibilidade dessa ferramenta da plataforma ainda estará disponível apenas aos Estados Unidos e Austrália a partir de 2024. Continue a leitura e entenda o que, de fato, está sendo apagado da rede social e quais os motivos por trás da decisão, logo abaixo.

Dê adeus às News

A Meta, empresa que comanda o Facebook, tomou uma decisão significativa que pode marcar o fim de uma era na plataforma de mídia social mais popular do mundo.

Recentemente, a empresa anunciou sua intenção de descontinuar a aba de “Notícias” do Facebook no Reino Unido, França e Alemanha, conhecida como “Facebook News”. Essa mudança representa uma mudança estratégica da empresa, que está direcionando seu foco para os vídeos curtos na plataforma. Entenda em detalhes, a seguir, o que pode justificar a decisão tomada pela empresa de Mark Zuckerberg.

Entenda os motivos para a mudança

A medida ocorre em um momento em que vários países estão bloqueando links de notícias, e o interesse dos usuários por esse tipo de conteúdo parece estar em declínio. O objetivo da descontinuação da aba de notícias no Facebook é alinhar os investimentos da Meta com as demandas e preferências de seu público.

Pesquisa aponta baixo interesse por Facebook News

A Meta destacou que a maioria das pessoas não acessa o Facebook em busca de notícias ou conteúdo político. Em vez disso, elas utilizam a plataforma para se conectar com outras pessoas, descobrir interesses e paixões, e explorar novas oportunidades. Menos de 3% dos usuários em todo o mundo acessam links de notícias por meio do feed, conforme revelado pela Meta. Isso foi evidenciado no Canadá, onde os conteúdos de notícias foram bloqueados, e o impacto no uso da plataforma foi mínimo. Portanto, a empresa argumenta que sua decisão de encerrar o Facebook News é baseada em dados sólidos.

Recurso ficará ativo em poucos países

O fim da aba News da plataforma não deve afetar outros produtos da Meta nos países mencionados acima. No entanto, a disponibilidade desse recurso será limitada apenas aos Estados Unidos e Austrália a partir de 2024. A empresa garantiu que os usuários ainda conseguirão acessar notícias através dos feeds, à medida que amigos ou perfis profissionais compartilhem algum conteúdo. O que de fato mudará é o que a plataforma vê como prioridade a partir de agora.

Conteúdos visuais são o alvo

A Meta já havia começado a direcionar seu foco para conteúdos de vídeo de curta duração, na tentativa de competir com a rede chinesa TikTok. A empresa incentivou as organizações de notícias a compartilharem nesse formato ou por publicidade, com anúncios específicos. A mudança reflete a evolução constante do cenário das mídias sociais e a busca da Meta por se adaptar às necessidades em constante mudança de seus usuários.

