O governo federal acaba de anunciar a confirmação de mais uma parcela do programa Bolsa Família para os beneficiários do programa de transferência de renda. Em setembro, os participantes do programa terão acesso a valores de até R$ 750. Continue a leitura, para saber mais detalhes referentes aos critérios para receber o benefício, assim como as datas de repasse já divulgadas.

Confirmado pagamento de maior valor em setembro para o Bolsa Família: R$ 750. | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Parcela com acréscimo é confirmada

O governo liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva(PT), acaba de anunciar a confirmação de mais uma parcela do programa Bolsa Família para os beneficiários. Em setembro, os participantes do programa terão acesso a valores de até R$ 750.

Continua a leitura, a seguir, e saiba mais detalhes em relação aos critérios de elegibilidade para este benefício, assim como as datas de pagamento previstas.

Entenda os requisitos para receber

Para assegurar o recebimento do valor padrão de R$ 600, os beneficiários devem cumprir algumas condições. Primeiramente, é necessário estar dentro das regras de participação, o que inclui ter uma renda per capita mensal familiar de até R$ 218 e manter o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado. Cumprindo esses requisitos, o beneficiário estará apto a receber o pagamento por meio do aplicativo Caixa Tem.

Valores extras do Bolsa Família

Além do valor base, há também o Benefício Primeira Infância, que foi liberado em março. Este benefício oferece um adicional de R$ 150 por cada criança de até seis anos no núcleo familiar. Portanto, os beneficiários podem receber até R$ 750 no total, desde que tenham crianças dentro dessa faixa etária em sua composição familiar.

Cronograma de repasses do benefício

O calendário de pagamento do Bolsa Família para o mês de setembro é o seguinte:

Final do NIS 1 – 18 (disponível a partir de 16/09);

Final do NIS 2 – 19;

Final do NIS 3 – 20;

Final do NIS 4 – 21;

Final do NIS 5 – 22;

Final do NIS 6 – 25 (disponível a partir de 23/09);

Final do NIS 7 – 26;

Final do NIS 8 – 27;

Final do NIS 9 – 28;

Final do NIS 0 – 29.

Consulta facilitada via aplicativo

Para facilitar o acesso aos pagamentos, os beneficiários podem utilizar o aplicativo Caixa Tem, disponível para dispositivos iOS e Android. Uma dúvida comum entre os beneficiários é como verificar o status do Bolsa Família usando o CPF. Existem diversas maneiras de fazer isso. Os aplicativos do Cadastro Único (CadÚnico) e do Bolsa Família permitem que as famílias acompanhem a situação do benefício na aba “Meus Benefícios”. Esses aplicativos estão disponíveis tanto para dispositivos Android quanto iOS.

Outra opção é acessar o site oficial Portal Cidadão e fazer login com o CPF. A senha utilizada é a mesma que é usada em outros aplicativos, como Caixa Trabalhador ou Bolsa Família. Dessa forma, os beneficiários têm várias alternativas para consultar o status de seus pagamentos e garantir que recebam seus benefícios a tempo.

