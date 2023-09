Na correria da rotina dos brasileiros, muitos motoristas acabam por ‘dar de ombros’ às regras de trânsito fundamentais enquanto estão ao volante. Seja por falta de compreensão mais clara quanto o que diz a legislação brasileira ou por pura falta de empatia, muitos condutores cometem ao menos três tipos de infração que podem resultar em multas pesadas e na perda de preciosos pontos da sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Conheça as três regras constantemente quebradas pelos motoristas, logo abaixo.

Atitude simples no trânsito gera multa de 293,47 e muita gente continua cometendo. | Foto: Fernando Frazão / Agência Brasil

O preço da teimosia

No caos da vida cotidiana, muitos condutores acabam negligenciando importantes regras de trânsito enquanto estão ao volante. Uma das leis mais importantes e que frequentemente gera um ponto de interrogação entre os motoristas é a questão de dar preferência a pedestres e outros veículos, o que, quando não observado, pode resultar em multas pesadas e penalidades que tirarão pontos na sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Não dê preferência e enfrente as consequências

Conforme estipulado pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), os motoristas que falham em ceder a preferência a crianças, idosos, deficientes e pedestres nas faixas de travessia podem enfrentar penalizações significativas.

Além das implicações diretas no seu bolso, essa infração também resultará na perda de até sete pontos na CNH. Não obedecer a essa norma é considerado uma infração gravíssima, resultando em uma multa no valor de R$ 293,47. Além da questão da preferência para pedestres, existem outras situações cotidianas que podem causar problemas para os motoristas. Veja, a seguir.

Exceder o limite de velocidade

Se você pensava que a única infração que cometia por falta de compreensão era a referente a questão da preferência, garantimos que você está enganado.

Um exemplo? Exceder o limite de velocidade da via em mais de 50% implica em uma das multas mais severas estabelecidas pelo CTB, no valor de R$ 880,41, podendo também levar à suspensão automática da CNH. Ignorar a redução de velocidade em locais com aglomerações, cortejos e eventos similares também constitui uma infração, resultando em uma multa de R$ 293,47 e sete pontos na CNH.

O campeão de infrações

Sim, infelizmente a educação do motorista brasileiro, que muitas vezes se camufla em distração está no ato de desrespeitar a faixa de pedestres. Tal atitude é outra infração comum que resulta em penalidades. Quando um condutor não respeita essa sinalização, ele será multado em R$ 293,47 e terá sete pontos adicionados à sua CNH.

