Veja a lista de todos os adicionais do Bolsa Família em setembro

O programa Bolsa Família é um programa social criado pelo Governo Federal, que contempla mais de 20 milhões de famílias em todo o Brasil. Os beneficiários recebem todos os meses, valores de no mínimo R$600, que são repassados pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, por meio da Caixa Econômica Federal.

Porém, além do valor fixo que é pago para os beneficiários de baixa renda, ainda existem alguns adicionais que foram criados pelo Governo Federal nos últimos meses.

Somados, esses benefícios podem ultrapassar uma parcela de R$1000, porém, para recebê-lo é necessário se enquadrar em alguns critérios.

Os pagamentos de setembro do programa Bolsa Família começam no dia 18, beneficiando milhões de famílias. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Benefícios adicionais do Bolsa Família

O principal benefício adicional do Bolsa Família é o Benefício da Primeira Infância (BPI), que é pago exclusivamente para famílias com crianças 0 a 6 anos de idade, no valor de R$150 (limitado a dois). Além dele, existe também o Benefício Variável Familiar (BVF), que é pago somente para famílias com gestantes, e também, crianças e jovens de 7 a 18 anos de idade incompletos. Estes núcleos familiares podem receber valores de R$50.

Além do BPI e do BVF, os beneficiários do programa de transferência de renda, também podem contar com o Auxílio Gás, que é ofertado para cerca de 5,7 milhões de brasileiros, com um valor destinado para a compra de um botijão de gás de 13 kg. No entanto, diferentes dos demais adicionais, que estão sendo pagos mensalmente, o Vale-Gás só é depositado a cada dois meses.

O benefício é pago sempre nos últimos dez dias úteis de cada mês, de acordo com o Número de Inscrição Social (NIS) de cada beneficiário. Confira abaixo o calendário do Bolsa Família em setembro.

Pagamentos do Bolsa Família em setembro

NIS final 1: 18 de setembro;

NIS final 2: 19 de setembro;

NIS final 3: 20 de setembro;

NIS final 4: 21 de setembro;

NIS final 5: 22 de setembro;

NIS final 6: 25 de setembro;

NIS final 7: 26 de setembro;

NIS final 8: 27 de setembro;

NIS final 9: 28 de setembro;

NIS final 0: 29 de setembro.

