Não é de hoje que muitos usuários tentam encontrar uma maneira de ler as mensagens apagadas. É um segredo que ficará para sempre no coração de quem enviou. Entretanto, isso está mudando. O Android liberou uma funcionalidade que está dando o que falar — possibilitando que haja a leitura de mensagens apagadas no dispositivo. Veja o passo a passo abaixo.

Já dá para ler as mensagens apagadas no WhatsApp; descubra como | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como usar essa funcionalidades?

Trata-se de uma função nativa do Android. Os usuários de outros sistemas operacionais não podem usufruírem dessa novidade — somente se aderirem ao sistema operacional.

Como é uma função nativa, não é preciso que nada seja instalado. Mas a funcionalidade só está disponível para aparelhos Android cujo sua versão encontra-se na 12 ou superior.

Portanto, de maneira oficial — os usuários do iOS estão de fora dessa novidade do Android. O passo a passo é bem simples. Tudo ocorre através do histórico de notificações. Saiba como ativar.

Entre nas configurações do dispositivo;

Clique em ‘Configurações avançadas’;

Clique em ‘Histórico de notificações’;

Clique no botão de ativar/desativar.

Pronto! A partir de agora, quando o usuário enviar uma mensagem — por mais que delete na mesma hora, será possível verificar o conteúdo dela no mesmo caminho a fim de visualizar o histórico das mensagens.

Logo — é subentedido que por mais que as mensagens tenham sido deletadas, o histórico permanece. Trata-se de uma funcionalidade bastante importante e eficaz para muitos usuários.

Por enquanto, não há como os usuários se protegerem dessa função. Então, a dica é: evitar mandar conteúdos errados ou cujo há a intenção de deletar posteriormente. Já que o mesmo pode não acontecer.

Para desativar a funcionalidade é necessário seguir o mesmo caminho. Lembrando que é totalmente opcional e o usuário poderá ou não ativar. A Meta ainda não se pronunciou acerca dessa funcionalidade ‘secreta’ do Android.

Nem todos os dispositivos são ‘funcionais’

Nem todos os dispositivos Android que possuem a versão indicada estão aptos para usarem a funcionalidade. Haja vista que dependendo do modelo de celular, a mesma se encontra oculta. Lembrando que é uma ferramenta nativa do próprio dispositivo.

Por mais que existam outras ferramentas de terceiros — não é recomendado que seja feita a instalação. Lembrando que essa ‘gambiarra’ é algo que está dentro dos padrões de ambos aplicativos e principalmente da privacidade do usuário.

Entretanto, quando se é instalado aplicativos de terceiros para esses fins — há o grande risco de que surjam problemas na instalação e até mesmo posteriormente. Isto é, que sejam instalados vírus e trojans juntamente com o aplicativo.

Sem contar que é proibido toda instalação de aplicativos de terceiros que não são autorizados pela Meta — todo cuidado é pouco a fim de evitar problemas mais sérios.

