Se o frentista oferecer estas 5 coisas no posto, recuse sempre

Ofertas de frentista – Em um mundo onde o tempo é dinheiro e a eficiência é valorizada, motoristas encontram nos postos de combustível uma forma de realizar pequenos reparos e verificações em seus veículos enquanto abastecem. No entanto, essa praticidade pode vir acompanhada de armadilhas que vão desde gastos desnecessários até danos sérios ao automóvel. Por trás do sorriso e do oferecimento de serviços, nem sempre há treinamento e equipamento adequados.

O frentista oferece serviços ao abastecer no posto de combustível. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Fique atento quando o frentista fizer algumas ofertas

O cenário é claro: postos de combustível se transformaram em mini centros de serviços automotivos. E isso não é por acaso. Para Francisco Satkunas, engenheiro e consultor automotivo, essa mudança de perfil é uma estratégia comercial para ampliar a base de clientes, indo além do simples abastecimento. O problema reside, muitas vezes, no desconhecimento dos motoristas em relação à manutenção de seus carros, o que os torna vulneráveis a sugestões de serviços que podem ser tanto inúteis quanto prejudiciais.

Veja também: Radar agora multa 30 carros por minuto e fiscaliza a quase 700 m de distância

Vejamos a questão da verificação e complementação do nível de óleo do motor, um dos serviços mais frequentemente oferecidos. Na ânsia de ser prestativo, o frentista pode não considerar que o motor ainda está quente e, por isso, o óleo não teve tempo de voltar para o cárter. O resultado? Adição de óleo acima do nível recomendado, o que pode causar danos sérios ao veículo, como o desgaste prematuro de componentes do motor e a formação de espuma que prejudica o bombeamento de lubrificante. De acordo com Satkunas, o motorista deve sempre conferir o nível de óleo com o motor frio e em uma superfície plana, aguardando cerca de dez minutos para que o óleo desça para o cárter.

Mas não para por aí. A oferta de aditivos de combustível é outro serviço que merece atenção. Segundo Satkunas, tanto o combustível quanto o óleo lubrificante já vêm com a formulação ideal para o funcionamento adequado do motor, tornando o uso de aditivos, na maioria das vezes, um desperdício de dinheiro. Se a intenção é prevenir o acúmulo de sujeira, o engenheiro sugere que os motoristas optem pelas variantes aditivadas de combustíveis que já são oferecidas pelas distribuidoras.

Outras situações

A verificação do fluido de freio é mais um dos serviços frequentemente ofertados que podem ser mais problemáticos do que úteis. O fluido de freio possui a propriedade de absorver umidade, o que pode acelerar seu ponto de ebulição e comprometer a capacidade de frenagem. Além disso, há o risco de contaminação por entrada de ar na tubulação de freio, que também pode prejudicar o desempenho do sistema.

Sobre a checagem do líquido de arrefecimento, Satkunas esclarece que, caso haja necessidade de reposição, a água utilizada deve ser desmineralizada para evitar corrosão nos dutos internos. E, novamente, ele recomenda seguir estritamente as especificações informadas no manual do veículo, especialmente no que tange à adição de aditivos no radiador.

Outra situação comum é a oferta de troca das palhetas do limpador de para-brisa. Satkunas orienta que, muitas vezes, uma simples limpeza pode resolver o problema e que a troca por peças não especificadas pode resultar em mau funcionamento e danos ao vidro.

Por isso, o conselho é claro: motoristas devem estar bem informados sobre a manutenção de seus veículos e serem cautelosos ao aceitar serviços oferecidos em postos de combustível. O conhecimento é a chave para evitar gastos desnecessários e potenciais danos ao seu automóvel.

Veja também: Prendedor de roupas no ar-condicionado do carro; descubra