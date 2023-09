Estes são os signos que sempre oferecem ajuda em momentos difíceis

Signos solícitos – Já parou para pensar que o seu signo astrológico pode determinar como você lida com situações de crise? É isso mesmo. Se você pensa que os signos só servem para prever como será o seu dia ou a compatibilidade com um possível par amoroso, prepare-se para expandir seus horizontes. Débora Gregorino, astróloga responsável pelo blog Mundo da Lua, nos ajuda a entender como cada signo se comporta em momentos de tensão e emergência.

Os signos influenciam a forma como lidamos com situações tensas. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Os signos e a crise

Em tempos de crise, todos nós procuramos ajuda em todas as direções possíveis. Mas a verdade é que nem todos são eficazes em responder a situações estressantes. E é aqui que a astrologia entra. De acordo com Gregorino, é prudente levar em consideração os signos das pessoas ao seu redor – família, amigos e colegas de trabalho – para resolver problemas de maneira mais ágil.

Veja também: Traição pode ser superada de várias maneiras e cada signo tem a sua

Para começar, pessoas do signo de Áries têm um comportamento que denuncia uma coisa: eles agem primeiro e pensam depois. O resultado pode ser um tanto imprevisível, com feitos dignos de heróis em alguns momentos e resultados desastrosos em outros. Já os taurinos, conhecidos por sua paciência e persistência, não são facilmente desviados do seu curso, o que os torna robustos em momentos de crise, embora alguns possam interpretar isso como teimosia.

Geminianos, sempre versáteis, têm o dom de enxergar vários lados de uma situação e podem se adaptar rapidamente, mesmo quando as coisas ficam tensas. Isso os torna mestres na arte de encontrar soluções improvisadas. Por outro lado, cancerianos, apesar de profundamente sensíveis e emocionais, possuem uma resiliência surpreendente, encontrando força justamente na sua vulnerabilidade emocional.

Enquanto isso, leoninos não se curvam facilmente diante de obstáculos. Seu orgulho e espírito de liderança os colocam no centro das resoluções de crise, embora raramente admitam que estão enfrentando problemas. Virginianos, por sua vez, são meticulosos planejadores, sempre com um plano B na manga, o que os torna preparados para enfrentar crises.

Outros astros

Não podemos esquecer dos librianos, que usam sua empatia e compreensão para lidar com situações difíceis. Entretanto, sua indecisão crônica pode ser um obstáculo. Escorpianos se destacam por sua habilidade de perceber o que não está aparente, tornando-os eficientes em situações críticas, apesar de suas intensas emoções.

Os otimistas sagitarianos encaram as crises como mais um desafio a ser superado. Sua tenacidade e vontade de vencer são seus maiores ativos. Já os capricornianos, práticos e racionais, enfrentam os problemas de maneira direta e sem drama, mantendo o equilíbrio mesmo quando as coisas parecem insustentáveis.

Aquarianos, conhecidos por sua capacidade de se reinventar, são adaptáveis e podem mudar o curso de ação rapidamente, o que é crucial em momentos de crise. E por último, mas não menos importante, os piscianos tendem a aceitar as circunstâncias como elas são, encarando-as como parte do grande fluxo da vida, mesmo que às vezes prefiram evitar ou escapar dos problemas.

Então, da próxima vez que você se encontrar em um apuro, talvez valha a pena considerar a astrologia como um guia. O comportamento e as atitudes de cada signo em situações de crise podem não apenas oferecer uma nova perspectiva sobre como abordar os problemas, mas também ajudá-lo a entender melhor aqueles com quem você compartilha sua vida.

Veja também: Incógnitas! Estes são os signos que nunca revelam seus sentimentos reais