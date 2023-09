Poucos sabem utilizar o freezer corretamente; veja os truques

Como usar seu freezer da melhor forma – O congelador da sua geladeira é uma caixa de Pandora para uma alimentação saudável? Esqueça essa ideia. Um freezer bem organizado não apenas pode facilitar seu caminho para um estilo de vida mais saudável, como também se tornar um importante aliado na batalha contra a balança. Por trás dessa porta fria e por vezes negligenciada, estão escondidos segredos que podem fazer a diferença entre um prato nutritivo e um fast-food qualquer. Mas como tirar proveito desse compartimento de forma estratégica?

O freezer é fundamental para a organização da alimentação. Foto: divulgação

Utilização correta do freezer

A organização é um ponto crucial na busca pela boa alimentação e pode ser a resposta para quem quer emagrecer sem passar horas na cozinha. A chave está no planejamento: desde a seleção dos produtos que vão para o carrinho de compras até a forma como eles são arrumados dentro do congelador. É fundamental pensar nas proporções e combinações dos grupos alimentares que vão compor as suas refeições. Quando há uma rotina organizada, o processo de emagrecimento torna-se muito mais prático e descomplicado.

Em relação ao congelador, a primeira dica é o fracionamento dos alimentos em porções menores. Isso não só evita o desperdício como também contribui para um descongelamento mais ágil, otimizando o seu tempo. Além disso, pensar nas dimensões do que está sendo armazenado pode ajudar a economizar espaço. Por exemplo, o armazenamento horizontal em sacos plásticos apropriados para o freezer pode tornar o empilhamento de alimentos uma tarefa mais simples.

Quando se fala em recipientes para guardar a comida, sacos plásticos herméticos são úteis, mas não são a única opção. Potinhos de plástico e de vidro também entram na lista de utensílios apropriados para o congelamento. Uma dica preciosa é optar por recipientes cujo tamanho seja compatível com o volume de alimento a ser armazenado. Isso não apenas maximiza o uso do espaço, mas também facilita a organização.

Mantenha um controle dos alimentos

Mas, o que adianta ter um congelador bem abastecido se você não sabe o que há lá dentro? Manter uma lista atualizada dos itens armazenados na porta do congelador é uma maneira inteligente de saber o que você tem à disposição. Além de ser um lembrete útil na hora de fazer as compras, a lista também pode ser uma ferramenta valiosa para o planejamento das refeições.

No entanto, um congelador organizado não seria completo sem um sistema de etiquetas eficaz. É importante rotular cada recipiente ou saco plástico com o nome do alimento e a data em que foi congelado. Isso não só ajuda a identificar o que você está pegando, mas também permite que você consuma os alimentos dentro do prazo ideal de até três meses. A disposição dos produtos no congelador também deve ser estratégica: os itens mais antigos devem ser colocados na parte da frente, facilitando o consumo antes do vencimento.

Sendo assim, um congelador bem organizado é mais do que uma simples extensão da sua geladeira. Ele pode ser um poderoso aliado na busca por um estilo de vida mais saudável e um emagrecimento sustentável. Portanto, se você ainda não deu a devida atenção a esse espaço em sua cozinha, está mais do que na hora de rever seus conceitos e aproveitá-lo ao máximo.

