Boa notícia – nesta última semana foi revelado o aumento de 15% no número de bolsas disponíveis para os estudantes brasileiros. Além disso, com a atualização dos valores – algumas dessas bolsas podem ultrapassar os R$ 5 mil. Esta notícia foi confirmada pelo secretário da pasta de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) da Bahia. Veja todos os detalhes abaixo.

Você já pegou sua bolsa de R$ 5.200 Veja se tem direito | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Aumento nas bolsas de estudo é confirmado

Os estudantes brasileiros podem comemorar uma grande notícia. As bolsas de estudos direcionadas aos estudantes da Bahia aumentaram em 15%. Algumas dessas bolsas podem chegar a mais de R$ 5.200.

Haja vista que a região é amparada pela Fapesb. Na qual já começou liberar os editais de liberação dos valores. As propostas são direcionadas aos pesquisadores das universidades brasileiras.

A Secti do estado também começou a liberar outros editais de pesquisa. Tal como no início do semestre deste ano. Mais de quatro novos editais foram disponibilizados referentes à pesquisas acadêmicas.

No primeiro semestre deste ano, a Fapesb divulgou o resultado de outros quatro editais. Na qual tiveram mais de 30 projetos aprovados. Totalizando um investimento de R$ 6,7 milhões.

Além disso, a fundação enviou repasses de mais de R$ 3 milhões para outros projetos que já haviam sido aprovados pelo instituto. É válido ressaltar que esses resultados e verbas são direcionadas ao estudo acadêmico.

Iniciando nas pesquisas científicas e terminando em pós-doutorado. As bolsas podem chegar a mais de R$ 5.200. Cada estado possui seus repasses base, no caso do estado da Bahia – os repasses tiveram um aumento significativo referente ao último ano.

Lembrando que todos os projetos e recursos enviados passam sob a aprovação da Fapesb. Órgão responsável por analisar, avaliar e aprovar os trabalhos. Fora comentado pelos diretores uma possível parceria com o Sebrae, a fim de enfatizar as pequenas startups.

Leia mais: 300 VAGAS para todos os níveis: concurso com salário de R$ 3,6 mil

Valores são revelados

Portanto, as bolsas são acumulativas para diversas áreas da educação. Começando pela iniciação científica e terminando no doutorado e pós-doutorado. Os valores começam em R$ 700 e vão até R$ 5.200.

Trata-se de uma iniciativa do Governo Estadual a fim de incentivar cada vez mais as pesquisas acadêmicas em diferentes setores. Os preços são surpreendentes e agradou uma grande parte dos interessados.

Veja os valores

Bolsa de Iniciação Científica: R$ 700

Bolsa de Mestrado: R$ 2100

Bolsa de Doutorado: R$ 3100

Bolsa de Pós-doutorado: R$ 5200

Os valores podem ser atualizados a qualquer momento, mas tudo indica que só ocorra novamente no segundo semestre de 2024. Haja vista que houve uma grande paralisação dos profissionais da área exigindo o aumento nas verbas referentes à educação.

Portanto, essas informações são referentes ao estado da Bahia. Os demais estados brasileiros possuem seus próprios institutos responsáveis. Haja vista que é necessário o intermédio de uma universidade para alcançar essas bolsas de pesquisas acadêmicas.

Leia mais: Quer ser policial civil em SP? Inscrições começaram; veja os detalhes