Acabou! INSS termina calendário de pensões, auxílios e aposentadorias; e agora?

O INSS finalizou nesta sexta-feira (8 de setembro de 2023) o calendário de pagamentos de aposentadorias, pensões e auxílios competentes a agosto. Três grupos de beneficiários receberam até R$7.507,49 reais na conta, fechando mais um ciclo de depósitos.

Os segurados são divididos entre quem ganha um salário mínimo (R$ 1.320 reais) por mês e quem recebe valores acima do piso nacional para facilitar os repasses. Eles também são distribuídos em grupos de acordo com o final do seu número de benefício.

O NB vem em uma sequência de dez números e, para saber qual o final dele, basta desconsiderar o dígito após o traço.

Exemplo: 000.000.000-0 (considerando o algarismo em destaque).

Veja o calendário de pensões e auxílios já finalizado e fique atento se você tem direito ao recebimento. | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Quem recebe

Nesta sexta-feira que passou (8 de setembro de 2023), foi a vez dos aposentados e pensionistas que ganham um salário mínimo e possuem cartão de benefício com numeração terminada em 0. Também receberam os que ganham acima do piso nacional e têm cartão com final 5 ou 0.

Mais de 36 milhões de pessoas de todo Brasil recebem aposentadorias, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-reclusão, Benefício de Prestação Continuada e outras rendas previdenciárias e assistenciais do INSS.

Para consultar os valores, datas e outras informações sobre os pagamentos, o interessado deve baixar o aplicativo Meu INSS (disponível para Android e iOS) ou acessar o site de mesmo nome. Há também atendimento telefônico de segunda a sábado, das 7h às 22h, pelo número 135.

Calendário completo de agosto

Confira todas as datas de pagamento do calendário que se encerrou na sexta-feira, 08 de setembro de 2023:

Recebe um salário mínimo

NB final 1: 25 de agosto;

NB final 2: 28 de agosto;

NB final 3: 29 de agosto;

NB final 4: 30 de agosto;

NB final 5: 31 de agosto;

NB final 6: 1º de setembro;

NB final 7: 4 de setembro;

NB final 8: 5 de setembro;

NB final 9: 6 de setembro;

NB final 0: 8 de setembro.

Recebe mais de um salário mínimo

NB final 1 e 6: 1º de setembro;

NB final 2 e 7: 4 de setembro;

NB final 3 e 8: 5 de setembro;

NB final 4 e 9: 6 de setembro;

NB final 5 e 0: 8 de setembro.

