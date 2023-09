Novo grupo receberá R$ 852 do governo em setembro; veja se seu CPF está na lista

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social aprovou o repasse de R$852 para segurados do Bolsa Família em setembro. O montante é resultado da nova regra de cálculo que leva em consideração o número de pessoas que moram na mesma casa e compartilham da mesma renda, independente de idade ou grau de parentesco.

Com a nova regra, uma família deve receber o equivalente à soma de R$142 por pessoa da família. Sendo assim, uma família composta por 6 pessoas pode ter acesso a um repasse de R$852 por mês. Para saber quanto você pode receber do programa de transferência de renda.

O governo lançará o Canal Gov para cobrir as atividades do Poder Executivo. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Valores a receber

Famílias com quatro ou menos pessoas: R$600;

Famílias com cinco pessoas: R$710;

Famílias com seis pessoas: R$852;

Famílias com sete pessoas: R$994;

Famílias com oito pessoas: R$1.136;

Famílias com nove pessoas: R$1.278;

Famílias com dez pessoas: R$1.420.

É válido mencionar que o valor da parcela regular pode ganhar um aumento caso a família esteja apta para o recebimento dos benefícios adicionais.

São eles: Benefício Primeira Infância e Benefício Variável Familiar.

Esses adicionais devem ser pagos para crianças, adolescentes, gestantes e mulheres que estão amamentando – nutrizes – crianças de até sete meses.

Benefícios adicionais do Bolsa Família

O Benefício Primeira Infância, por exemplo, é destinado às famílias com crianças de 0 a 6 anos completos de idade. O adicional garante um repasse de R$150 para cada criança da família que se encaixe nos critérios. O que significa que é um adicional ilimitado, devendo ser pago a todas as crianças aptas ao repasse.

Já o Benefício Variável Familiar, é destinado às famílias com dependentes de 7 a 18 anos incompletos, gestantes e nutrizes. Esse adicional garante um repasse de R$50 para cada membro da família que se encaixe nos critérios. Ou seja, ele também é um adicional ilimitado, devendo ser pago para todos que se encaixam nos critérios.

Esses benefícios adicionais ainda são cumulativos, ou seja, uma família pode receber os dois adicionais ao mesmo tempo. O repasse deve ser somado e acrescentado à parcela regular do Bolsa Família, garantindo um aumento importante aos segurados da transferência de renda. Desse modo, é importante que os segurados mantenham seus dados atualizados, para não perder nenhum adicional.

Calendário completo do Bolsa Família de setembro

A Caixa Econômica Federal (CEF) deverá realizar o repasse do Bolsa Família seguindo o calendário com datas escalonadas de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do Responsável Familiar. Como o pagamento é feito nos últimos dez dias úteis do mês, os beneficiários começarão a receber no dia 18, e o repasse só será concluído no dia 29 de setembro. Confira todas as datas no calendário completo a seguir:

NIS de final 1: dia 18 de setembro (antecipado para o sábado, 16);

NIS de final 2: dia 19 de setembro;

NIS de final 3: dia 20 de setembro;

NIS de final 4: dia 21 de setembro;

NIS de final 5: dia 22 de setembro;

NIS de final 6: dia 25 de setembro (antecipado para o sábado, 23);

NIS de final 7: dia 26 de setembro;

NIS de final 8: dia 27 de setembro;

NIS de final 9: dia 28 de setembro;

NIS de final 0: dia 29 de setembro.

Os segurados que desejam sacar o repasse precisam ir a um ponto de atendimento da CAIXA com o cartão do Bolsa Família. Também podem ser utilizados o cartão do Auxílio Brasil e o cartão Cidadão da Caixa Econômica Federal. Para quem não tem nenhuma das opções de cartão para saque, pode utilizar o aplicativo do Caixa Tem para fazer transferências e pagar contas.

