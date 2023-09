Pix vai mudar! Você está preparado para as novidades?

Mudanças no Pix – O Banco Central (BC) do Brasil está se preparando para lançar uma série de novidades relacionadas ao Pix, o sistema de pagamentos instantâneos que já conquistou mais de 133 milhões de brasileiros. Entre as inovações previstas estão o Pix Automático, que permitirá pagamentos recorrentes sem necessidade de autenticação mensal, e o Pix internacional, que visa viabilizar remessas transfronteiriças. Ficou curioso para saber o que vem por aí? Continue lendo para entender os detalhes dessas mudanças e o impacto que podem ter na sua vida financeira.

O Banco Central planeja expandir as modalidades do Pix, incluindo o Pix internacional, para atender os brasileiros. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Pix atualizado

O Pix Automático está em fase mais avançada e já tem uma data prevista para ser lançado: abril de 2024. Este novo recurso vai permitir que o usuário autorize uma vez o pagamento recorrente e, a partir daí, não precisará se preocupar com as cobranças subsequentes. Isso é especialmente útil para pagamentos de contas de água, luz e gás, além de mensalidades de escolas, academias e planos de saúde. O diferencial é que, ao contrário do débito automático tradicional, que depende de acordos entre instituições, o Pix Automático será mais simples e diretamente gerenciado pelo pagador, que poderá estabelecer limites e cancelar a autorização a qualquer momento.

Mas o Banco Central não para por aí. Ainda em fase de estudo, o Pix internacional é uma das principais prioridades do órgão. A ideia é que esse sistema seja integrado a outras redes de pagamentos instantâneos globais, permitindo, por exemplo, a realização de compras no exterior ou remessas de dinheiro entre diferentes países. No momento, o BC está estudando as formas mais eficientes de implementar essa funcionalidade.

Já pensou em fazer um Pix sem precisar de internet? Isso também está nos planos do BC. O chamado Pix offline tem o objetivo de ampliar o acesso e oferecer mais comodidade aos usuários que, por diferentes razões, podem não ter uma conexão disponível no momento do pagamento. Este recurso vem para democratizar ainda mais o sistema, tornando-o acessível a um número ainda maior de pessoas.

O Pix parcelado e o Pix crédito são outras modalidades em desenvolvimento. Alguns bancos já estão oferecendo versões próprias do Pix parcelado, mas o BC planeja estabelecer regras padrão para evitar problemas de inadimplência e riscos aos recebedores. Se modificações nas regras do rotativo do cartão de crédito ocorrerem, é provável que essa nova funcionalidade ganhe ainda mais espaço no mercado, segundo Bruno Samora, diretor de produtos da Matera.

A tecnologia também não fica de fora dos planos futuros do Pix. Está em estudo a possibilidade de realizar pagamentos por aproximação, utilizando tecnologias como NFC, bluetooth e biometria. Esse tipo de pagamento seria particularmente útil em situações como pedágios, estacionamentos e transporte público.

Impacto do Pix

Segundo dados do Banco Central, o Pix já movimentou transações significativas desde seu lançamento em 2020. A maior delas atingiu a marca de R$ 1,2 bilhão em dezembro de 2022, e o valor médio das operações feitas por pessoas físicas é de R$ 200. Em relatório, o BC reforça que o uso de novas tecnologias para facilitar ainda mais o processo de pagamento pode ser especialmente relevante em alguns casos específicos e que muitos negócios que hoje são inviabilizados pela falta de conectividade poderão ser realizados de forma simples, segura e com menor custo.

Com estas novidades, o Pix consolida cada vez mais seu papel como um pilar do sistema financeiro brasileiro, prometendo trazer mais agilidade, conveniência e segurança para os usuários. Fique de olho nas atualizações para aproveitar todas as facilidades que estão por vir.

