Um relacionamento a dois não é um mar de rosas o tempo todo. A chave do sucesso é justamente encontrar a harmonia em meio as diferenças do casal. No entanto, ofender, abalar e diminuir o outro pode ser um sinal de alerta, onde devemos identificar o que é uma mera palavra dita no calor do momento e o que é tido como um comportamento constantemente tóxico. A seguir, saiba quais as 5 frases que podem mostrar que você está em um relacionamento não muito saudável.

Estas 5 frases servem apenas para ofender e abalar a mente do outro. | Foto: Reprodução / Freepik

Você pode ser tóxico

Relações amorosas frequentemente podem parecer com verdadeiras montanhas-russas, com seus altos e baixos que, em algum momento, todos nós enfrentamos. Em momentos de desentendimento, é natural que as emoções estejam à flor da pele, mas como devemos reagir quando uma das partes começa a proferir palavras que nos deixam desconfortáveis e inseguros?

A seguir, vamos explorar cinco dessas frases que têm o potencial de minar a nossa confiança durante conversas conflituosas e discutir estratégias para lidar com elas.

Conheça 5 frases que abalam a confiança

“Eu estava apenas brincando”

Muitas vezes, essa frase é usada para minimizar o impacto de palavras que foram ditas com peso. A pessoa que ‘solta’ tal frase geralmente tenta disfarçar críticas como meras brincadeiras, nos levando a questionar se estamos exagerando na nossa reação. “Você me fez fazer isso/É tudo culpa sua”

Transferir a culpa é uma tática clássica nesse contexto. Quando nosso parceiro recorre a essa frase, ele evita assumir a responsabilidade por suas próprias ações, atribuindo a culpa integralmente a nós. Isso pode nos fazer sentir como únicos responsáveis pelo conflito, quando a realidade não condiz com essa narrativa. “Se você me amasse, não faria isso”

Esta frase tem como objetivo claro manipular nossas emoções e nos faz colocar em dúvida o nosso amor e comprometimento. É uma estratégia para nos levar a fazer algo que talvez não queiramos, sob a alegação de que isso seria uma prova de amor. “Todos concordam comigo, menos você…”

Essa expressão tem como objetivo nos fazer sentir isolados e inferiorizados em nossa perspectiva. É uma tática de total manipulação que busca invalidar nossa opinião, sugerindo que todos os outros estão ao lado do nosso parceiro. “Você é louco/louca/Você está exagerando/Você é muito sensível”

Essas palavras são muito usadas para desacreditar nossa perspectiva, caracterizando uma forma de gaslighting, ou abuso psicológico. Nesse contexto, o parceiro nos faz questionar nossa própria realidade, nos deixando confusos e inseguros.

Como lidar com a toxicidade?

Em primeiro lugar, é de extrema importância reconhecer que essas palavras representam táticas de manipulação. Não caia na armadilha de duvidar de si mesmo. Se mantenha firme em suas emoções e perspectivas. Em segundo lugar, estabeleça limites claros. Deixa claro ao seu parceiro que essas frases não são aceitáveis e que você espera ser tratado com respeito durante a discussão.

Apoio profissional como suporte

Se, mesmo após estabelecer limites e expressar suas preocupações, a situação não melhorar, e você sentir que está em um relacionamento tóxico, considere buscar apoio de um terapeuta ou conselheiro. Eles podem fornecer orientação e ajudá-lo a passar por essas questões, direcionando você na tomada das melhores decisões para o bem da sua saúde emocional e bem-estar.

