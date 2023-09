Por que o Instagram pode acabar com a popularidade do TikTok?

O Instagram, uma das plataformas de mídia social mais populares, está aparentemente buscando conquistar um novo público e competir diretamente com o TikTok, com uma possível atualização em sua ferramenta de vídeos, também conhecida como Reels. De acordo com os desenvolvedores, o Instagram está trabalhando em uma função que permitirá aos usuários publicar vídeos de até dez minutos de duração.

Saiba como a concorrência do Instagram pode acabar com a popularidade do Tik Tok. | Imagem: Kon Zografos / pixabay.com

A mudança e a concorrência das plataformas

Essa mudança pode ser vista como uma tentativa de competir com o TikTok, que já permite a publicação de vídeos com essa mesma duração. Os desenvolvedores compartilharam algumas capturas de telas, que indicam que os usuários terão mais opções de duração para seus Reels, incluindo vídeos de três e dez minutos, além dos já existentes de 15 a 90 segundos.

A possibilidade de publicar vídeos mais longos é uma funcionalidade que geralmente é bem recebida pelos usuários em plataformas de compartilhamento de vídeos. O TikTok, por exemplo, oferece vídeos de até dez minutos para seus usuários gratuitos e 20 minutos para os assinantes da versão paga. Isso marca uma diferença notável em relação ao YouTube, que costumava favorecer vídeos mais longos, mas agora está encorajando os criadores a produzir conteúdo mais curto e cativante.

Meta ainda não se pronunciou

É importante reforçar que, até o momento, a empresa Meta, não confirmou oficialmente a ampliação da duração dos vídeos nos Reels. No entanto, essa possível atualização não seria surpreendente, uma vez que o Instagram tem histórico de incorporar funcionalidades de seus concorrentes em sua plataforma.

Já vimos recursos semelhantes ao TikTok sendo adicionados ao Instagram, como modelos de criação nos Reels e a capacidade de criar duetos em resposta a vídeos de outros criadores.

Com essa potencial mudança, o Instagram busca se manter relevante e atrativo para sua base de usuários, além de competir de maneira mais eficaz com outras plataformas de vídeos curtos. A batalha entre as redes sociais continua, e os consumidores provavelmente se beneficiarão com uma maior variedade de opções e recursos para criar e compartilhar conteúdo.

O que é o TikTok para que serve?

O TikTok é um aplicativo para compartilhamento de vídeos curtos, de até 60 segundos, que está disponível para download gratuito em celulares Android e iOS. O app oferece diversas ferramenta de edição e ganhou destaque em 2019, principalmente, entre os jovens, por causa das danças e desafios.

Quais são as vantagens e desvantagens do TikTok?

O TikTok tem como maior vantagem ser muito mais fácil ganhar seguidor e fazer seus vídeos serem virais, mas a desvantagem é ser difícil de criar credibilidade, pois os vídeos podem estar soltos e a pessoa não precisa te seguir para assistir.

