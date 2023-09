Passo a passo para saber quanto cada pessoa paga de imposto em compras da China

Calcular impostos sobre compras internacionais pode ser uma tarefa difícil para muitos brasileiros. Porém, graças ao programa Remessa Conforme e à ferramenta de calculadora de impostos o processo ficou mais transparente e acessível.

Esse programa trouxe mudanças nas regras de tributação para mercadorias enviadas ao Brasil e já conquistou a adesão de gigantes do comércio eletrônico como AliExpress e Shein.

Com um entendimento claro das regras do programa e o uso da ferramenta, você pode realizar suas compras internacionais com confiança e evitar custos na hora de pagar os impostos devidos.

Passo a passo pra saber quanto cada compra taxada terá de imposto. Acompanhe! | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Como calcular o Imposto

O primeiro passo para entender como calcular impostos de compras da Shein ou qualquer outra loja internacional é compreender as regras do programa Remessa Conforme. De acordo com essas regras, qualquer compra realizada no exterior com um valor inferior a US$50 (ou aproximadamente R$247,54 em uma conversão direta) receberá apenas a correção realizada pelo Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que atualmente é de 17%. Isso significa que essas compras menores não serão sujeitas a uma tributação adicional.

Valores estipulados

As compras que ultrapassarem o valor estipulado, ou seja, acima de US$50, estarão sujeitas a uma taxação aduaneira de 60% sobre o valor total da compra, incluindo o custo do frete. A boa notícia é que não é necessário fazer cálculos complicados manualmente para determinar o valor dos impostos sobre suas importações.

A ferramenta de calculadora de impostos oferecida pelo jornal O Globo torna esse processo simples e rápido. Com apenas alguns cliques, você pode obter uma estimativa precisa do valor dos impostos que serão aplicados à sua compra.

Para usar essa calculadora, você precisará dos detalhes de sua compra, como o valor total da mercadoria e o custo do frete. Insira esses dados na ferramenta, e ela fará os cálculos automaticamente, informando o valor exato dos impostos que você deverá pagar. Isso proporciona transparência e tranquilidade, permitindo que você planeje seu orçamento de forma adequada e evite surpresas inesperadas na hora de receber seu pedido.

Saiba mais: Ainda posso ser TAXADO na Shopee e na Shein? Saiba o que fazer