Traição pode ser superada de várias maneiras e cada signo tem a sua

Qual é o seu signo? Se você já se pegou pensando em como os astros podem influenciar a reação das pessoas diante de uma suspeita de traição amorosa, prepare-se para uma análise profunda que vai muito além do signo solar. A astrologia revela nuances comportamentais intrincadas e cada signo tem seu próprio manual de instruções para lidar com situações tão delicadas quanto uma suposta infidelidade.

O signo revela como as pessoas agem diante de suspeitas de traição. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Cada signo tem sua maneira de agir

Segundo a astróloga Virginia Gaia, o mapa astral completo, que leva em consideração não só o signo solar, mas também o ascendente, a Lua e as posições dos planetas Marte e Vênus, oferece uma leitura mais abrangente da reação das pessoas em casos de suspeita de traição. Contudo, é possível fazer algumas observações gerais sobre como os diferentes signos do Zodíaco encaram essa questão.

Os arianos, por exemplo, não são conhecidos por sua paciência. Ao sentirem que podem estar sendo traídos, a tendência é que coloquem suas preocupações em pratos limpos de forma bastante direta, e em alguns casos, agressiva. Não esperam que o tempo revele a verdade; querem respostas imediatas e podem chegar até mesmo a iniciar uma discussão calorosa com o parceiro.

Por outro lado, os taurinos são o oposto. Pessoas nascidas sob este signo são mais cautelosas e preferem observar a situação de perto antes de tomar qualquer atitude. A intuição e a reflexão são suas principais ferramentas de investigação. Embora possam se sentir tristes e decepcionados, não costumam agir por impulso.

Geminianos são comunicativos por natureza e usam isso a seu favor. Preferem dialogar com o parceiro e analisar suas respostas em busca de inconsistências que possam confirmar suas suspeitas. Eles gostam de juntar todas as peças do quebra-cabeça antes de tirar qualquer conclusão.

Em contrapartida, os cancerianos são bastante sensíveis e podem se sentir extremamente magoados e rejeitados com a simples suspeita de infidelidade. Não é incomum que revivam dores passadas, inclusive de outros relacionamentos, como forma de entender o momento presente.

Os leoninos sentem um golpe direto no ego quando confrontados com uma possível traição. São pessoas que têm o orgulho como uma de suas maiores qualidades e, por isso, podem agir de maneira bastante dramática, menosprezando o parceiro antes mesmo de obter qualquer confirmação.

Outros astros

Librianos preferem esclarecer as coisas e colocar tudo às claras. Eles querem discutir não apenas a suposta traição, mas também a relação como um todo. Por outro lado, escorpianos são detetives natos e não descansam até que desvendem todo o mistério, mesmo que isso os leve a sentir emoções intensas e conflitantes.

Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes também têm suas particularidades. Sagitarianos são diretos e francos, enquanto os capricornianos valorizam demais o comprometimento para permitir que uma suspeita abale a relação sem uma boa conversa. Aquarianos processam as informações mentalmente antes de agir e os piscianos, extremamente românticos, podem cair em uma profunda reflexão emocional.

Lembrando que as características citadas são generalizações e cada indivíduo é único. Para uma análise completa e personalizada, o ideal é consultar um astrólogo qualificado. Afinal, como diz Virginia Gaia, os astros podem influenciar, mas não determinam as atitudes e escolhas que fazemos em nossa vida amorosa.

