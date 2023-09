Guia simplificado para acessar o Bolsa Família em setembro

As mais de 20 milhões de famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade social que são beneficiárias do novo Programa Bolsa Família, devem receber neste mês de setembro mais um pagamento do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, referente ao benefício desse mês.

Segundo as regras do programa de transferência de renda, os valores pagos em mais esta rodada de repasses devem ser de pelo menos R$600, já que esta é a quantia mínima que as famílias podem receber, salvo algumas exceções. A maior dúvida de algumas dessas famílias neste momento diz respeito ao calendário de pagamentos com as datas em que as quantias serão liberadas.

Guia simplificado para verificar o Programa Bolsa Família em setembro. Acompanhe. | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como consultar o calendário do Bolsa Família

Por este motivo, vale informar que há alguns meios que os beneficiários do Programa Bolsa Família podem utilizar para verificar o dia em que receberão seus benefícios. Isso porque a Caixa Econômica Federal, que realiza os pagamentos, e o Ministério do Desenvolvimento Social disponibilizam aplicativos, centrais de atendimento telefônico, e até web chat.

O aplicativo Caixa Tem, já é utilizado pela maioria das famílias para receber os pagamentos mensalmente, possui uma opção chamada “Bolsa Família” que ao clicar nela, o usuário do app recebe as informações de pagamento da rodada, como os valores que serão recebidos, a data do pagamento, e até mesmo uma mensagem negativa no caso de não haver nada a receber.

Aplicativo Bolsa Família

O aplicativo Bolsa Família é o app oficial do programa social, também disponibiliza todas essas informações e pode ser utilizado para consulta do dia de recebimento. No entanto, só consegue acessar este app as famílias que já são beneficiárias e que tem valores a receber naquele mês, caso contrário, o app apresenta uma mensagem afirmando que não há benefícios disponíveis.

Além disso, é importante destacar que o Ministério do Desenvolvimento Social também disponibiliza um atendimento via web chat. É necessário que a pessoa que vai utilizar a ferramenta seja a titular do benefício, ou seja, a pessoa que possui o nome no cartão, pois será necessário informar nome completo, e-mail e telefone para confirmar os dados.

Outras duas opções são o telefone 111, da Caixa, ou o telefone 121, do ministério, que também informam as datas de pagamento do Bolsa Família de setembro. Contudo, é necessário lembrar que a folha de pagamentos do mês de Setembro, só será fechada a partir do dia 10, e por este motivo os valores a serem pagos, ainda não estão disponíveis.

Bolsa Família setembro: Calendário de pagamentos

Em todo caso, o governo federal já divulgou o calendário de pagamentos de setembro do novo Programa Bolsa Família. Por isso, já se sabe que os valores serão liberados entre os dias 18 e 29 de setembro, e os valores serão disponibilizados segundo o número final do NIS de cada família. Confira as datas:

NIS de final 1 – depósito na conta em 18 de setembro (valores serão disponibilizados no sábado, dia 16/09);

NIS de final 2 – depósito na conta em 19 de setembro;

NIS de final 3 – depósito na conta em 20 de setembro;

NIS de final 4 – depósito na conta em 21 de setembro;

NIS de final 5 – depósito na conta em 22 de setembro;

NIS de final 6 – depósito na conta em 25 de setembro (valores serão disponibilizados no sábado, dia 23/09);

NIS de final 7 – depósito na conta em 26 de setembro;

NIS de final 8 – depósito na conta em 27 de setembro;

NIS de final 9 – depósito na conta em 28 de setembro;

NIS de final 0 – depósito na conta em 29 de setembro.

Saiba mais: Alerta! Suspensão de atendimento ao Bolsa Família é anunciada