Milionários preferem ser brasileiros em outro país: metade mora fora

Milionários saindo do país? O Brasil é a terra natal de alguns dos mais ricos empresários e investidores do mundo. No entanto, você ficaria surpreso em saber que metade dos dez bilionários mais ricos do país preferiu fincar raízes em solo estrangeiro. O dado faz parte de um estudo divulgado recentemente pela revista Forbes, uma autoridade no tema. Mas, afinal, onde vivem e o que fazem esses magnatas brasileiros que decidiram viver fora do Brasil?

Cinco bilionários brasileiros vivem fora do país, sendo três na Suíça. Foto: divulgação

Brasileiros em outro país

Para começar, Vicky Safra, a mulher mais rica do Brasil, escolheu a cidade de Crans-Montana, na Suíça, para ser seu lar. Aos 71 anos, ela assumiu o topo do ranking da Forbes com uma fortuna estimada em R$ 87,8 bilhões, ultrapassando Eduardo Saverin, cofundador do Facebook. O critério de classificação mudou este ano e agora leva em consideração o patrimônio da família inteira, contabilizando os bens dos filhos de Vicky Safra: Jacob, Esther, Alberto e David.

Falando em Eduardo Saverin, o empresário de 41 anos vive em Singapura desde 2012. O brasileiro, nascido em São Paulo, não somente é um dos fundadores da rede social que mudou a forma como nos comunicamos, mas também é um grande investidor. Sua empresa de investimentos, a B Capital, tem foco em startups. Com um patrimônio avaliado em R$ 83,5 bilhões, Saverin é conhecido também por ter adquirido uma das propriedades mais caras de Singapura.

Na lista, ainda encontramos Jorge Paulo Lemann, de 84 anos, também morando na Suíça, mais especificamente em Zurique. Lemann, que já foi o homem mais rico do Brasil em 2022, sofreu um revés financeiro recente, relacionado às suas ações nas Americanas, mas mantém uma fortuna significativa. Ele se mudou para a Europa em circunstâncias dramáticas, depois de uma tentativa de sequestro de seus filhos em São Paulo.

Entre esses titãs financeiros, Marcel Herrmann Telles se destaca como o único dos cinco mais ricos a viver em solo brasileiro. Baseado em São Paulo, o empresário de 73 anos é parceiro de Lemann na 3G Capital e também acionista da ClearSale. Ainda que Telles não tenha o mesmo patamar de atuação diária nas empresas, sua fortuna se mantém estável.

Outros milionários

Carlos Alberto da Veiga Sicupira é outro brasileiro que escolheu a Suíça como sua residência. Apesar de enfrentar perdas financeiras com as Americanas, sua diversificação em outros investimentos, incluindo uma participação na AB Inbev, lhe garantiu uma fortuna estimada em R$ 41,3 bilhões.

André Esteves, principal acionista individual do BTG Pactual, e os irmãos Moreira Salles, herdeiros do Itaú Unibanco, são outros nomes que complementam essa lista de dez mais ricos. Enquanto Esteves reside em São Paulo, os Moreira Salles estão divididos entre o Rio de Janeiro e São Paulo.

Esses são apenas alguns dos personagens que ilustram o fascinante mundo financeiro do Brasil. A escolha por viver fora do país levanta diversas questões, desde as oportunidades de negócios até as condições de segurança e qualidade de vida. E enquanto o debate segue em torno desses temas, uma coisa é certa: a riqueza do Brasil não está apenas circunscrita às suas fronteiras.

